Zwabili Igora do domu byłej dziewczyny. Torturowali i zgwałcili ofiarę. Po wszystkim kazali pójść do sklepu

Kiedy Igor N. został - w sierpniu 2025 roku - poproszony przez swoją byłą ukochaną o pomoc, nie spodziewał się, że wszystko skończy się dla niego tak tragicznie. Mężczyzna został w mieszkaniu Leny W. zamknięty, a wszystko, co wydarzyło się potem - przypomina horror. Lena W. i dwóch jej znajomych skrępowali Igora N. taśmą i folią, zakleili usta i oczy, a potem… torturowali.

Bili po ciele, kopali, dusili, zakładali na głowę papierową torbę, pozorowali przeładowywanie broni, zmuszali do picia moczu, który wcześniej oddali do butelki. Zamknęli go też w skrzyni łóżka, rozebrali i zgwałcili, wszystko nagrywając telefonem komórkowym. Na koniec - po trzech godzinach przemocy - zmusili do pójścia do sklepu i kupienia na raty trzech telefonów komórkowych, ładowarek i folii ochronnych.

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Zbrodnia w Wielkopolsce. Jeden ze sprawców nadal na wolności

Nie udało im się to, bo ofiara poprosiła o pomoc pracownika sklepu. Policja szybko zatrzymała Lenę W. i Kacpra J. Jak się później okazało - pomagał im też Alan B., który uciekł, a jego sprawę wyłączono do odrębnego postępowania. Mężczyzna wciąż jest poszukiwany europejskim nakazem aresztowania. Lena W. wyrokiem Sądu Okręgowego w Koninie ma iść do więzienia na 7 lat. Kacper J.na 8 i dwa miesiące, bo dodatkowo miał przy sobie dopalacze. Oskarżeni zostali mają też dziesięcioletni zakaz kontaktowania się z pokrzywdzonym i zbliżania do niego na odległość mniejszą niż 10 metrów. Sąd orzekł również nawiązki od każdego po 60 tysięcy złotych.

Toczący się od maja 2026 r. proces od początku został przez Sąd Okręgowy w Koninie utajniony. Apelację od wyroku zapowiedział obrońca Leny W. mec. Michał Wójcik. Jak wskazał, wyrok był znacznie łagodniejszy od wniosków prokuratury, które zakładały 18 lat więzienia dla oskarżonej i 20 lat więzienia dla oskarżonego.

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