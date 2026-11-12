Pogoda dla Poznania na 13-15 listopada

Koniec tygodnia w Poznaniu upłynie pod znakiem stabilnych temperatur w ciągu dnia, ale ze zmiennym zachmurzeniem. Najważniejszą informacją jest brak jakichkolwiek opadów deszczu od piątku do niedzieli. Termometry w najcieplejszych momentach dnia będą pokazywać wartości w okolicach 6 stopni Celsjusza, jednak noce z każdym dniem staną się nieco chłodniejsze.

Pochmurny i wietrzny piątek

Weekend rozpocznie się w Poznaniu od pochmurnej aury. W piątek, 13 listopada, niebo nad miastem będzie niemal całkowicie zasłonięte chmurami, choć nie przyniosą one deszczu. Temperatura maksymalna w ciągu dnia osiągnie około 6°C, natomiast w nocy spadnie do około 1°C. Będzie to również najbardziej wietrzny dzień weekendu – średnia prędkość wiatru wyniesie blisko 5 m/s, co może potęgować odczucie chłodu.

Słoneczna sobota i chłodniejsza niedziela

Już w sobotę pogoda pokaże zupełnie inne oblicze. Chmury ustąpią miejsca słońcu, a niebo nad Poznaniem będzie bezchmurne. Temperatura w dzień pozostanie na podobnym poziomie co w piątek, osiągając maksymalnie około 6 stopni Celsjusza. Noc z soboty na niedzielę przyniesie temperaturę w okolicy 1°C. Wiatr osłabnie do około 4 m/s.

Niedziela, 15 listopada, również zapowiada się słonecznie i bez opadów. Będzie to najcieplejszy dzień weekendu, choć różnica będzie niewielka – termometry wskażą maksymalnie nieco ponad 6°C. Kluczowa zmiana nastąpi jednak po zmroku. Noc z niedzieli na poniedziałek przyniesie lekki mróz, a temperatura spadnie do około -1°C. Będzie to najzimniejszy moment nadchodzącego weekendu w Poznaniu.

Jak spędzić weekend w Poznaniu?

Zróżnicowana pogoda zachęca do zaplanowania weekendu na dwa sposoby. Pochmurny i nieco bardziej wietrzny piątek to dobra okazja, by skorzystać z oferty kulturalnej miasta lub wybrać się do jednej z klimatycznych restauracji. Z kolei słoneczna sobota i niedziela będą idealne na aktywności na świeżym powietrzu. Warto wybrać się na spacer po jednym z parków lub pospacerować historycznymi uliczkami miasta. Należy jednak pamiętać o cieplejszym ubraniu, ponieważ temperatury nie będą wysokie, a odczucie chłodu może potęgować wiatr.

Dane pogodowe: OpenWeather