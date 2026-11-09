Rogal świętomarciński ma zaskakujący skład. Ta jedna rzecz sprawi, że zjesz oryginalnego

Przed 11 listopada uwaga miłośników słodkości z całego kraju skupia się na Poznaniu, gdzie powstaje jeden z najsilniej chronionych prawnie wypieków w Europie. Słynny rogal świętomarciński nie jest zwykłą drożdżówką z makiem przygotowywaną według dowolnego przepisu. Posiada on unijny certyfikat, który wymusza na lokalnych cukiernikach zachowanie niemal aptekarskiej dokładności podczas produkcji.

Oryginalny rogal świętomarciński tylko na margarynie. Masło jest zakazane

Konsumenci poszukujący wyrobów z najwyższej półki zazwyczaj celują w wypieki powstające na bazie masła, ale przy poznańskim specjale zasady są zupełnie inne. Nadana w 2008 roku specyfikacja Chronionego Oznaczenia Geograficznego (ChOG) jasno wskazuje, że do wyrobu ciasta cukiernicy muszą używać margaryny. Choć taki zapis może budzić kontrowersje, stanowi on twardy wymóg prawny, którego złamanie uniemożliwia używanie tradycyjnej nazwy.

W rzemieślniczych pracowniach, które bazują wyłącznie na wiejskim maśle, klienci znajdą wyroby podpisane jako „rogal marciński” albo „rogal z białym makiem”. Choć takie słodkości bywają wyśmienite i uchodzą za towar luksusowy, w rozumieniu przepisów nie są oryginalnym produktem. Autentyczny rogal świętomarciński musi ściśle odpowiadać recepturze zatwierdzonej w Brukseli. Jakakolwiek modyfikacja przepisu, nawet polegająca na użyciu droższych surowców, skutkuje natychmiastową utratą certyfikatu.

Ile waży rogal świętomarciński? Proporcje i skład nadzienia

Przygotowanie certyfikowanego wypieku wymaga matematycznej precyzji, ponieważ każdy składnik ma ściśle określony udział w całkowitej masie wyrobu. Bazą jest ciasto półfrancuskie stanowiące około 60 procent całego rogala. Niezwykle istotne i bogate nadzienie musi zajmować dokładnie 30 procent wagi produktu. W jego skład wchodzą rzadki biały mak, bakalie, okruchy biszkoptowe oraz aromat migdałowy, który odpowiada za unikalny smak całości.

Brakujące 10 procent masy przypada na równie precyzyjnie odmierzone elementy wykończeniowe. Warstwa lukru, nazywanego pomadą, musi stanowić 8 procent wagi, natomiast ostatnie 2 procent to posypka z rozdrobnionych orzechów. Właśnie takie zestawienie proporcji decyduje o sytości i bogatym smaku poznańskiego specjału. Cukiernik nie może nawet dosypać większej porcji orzechów, ponieważ zabraniają tego rygorystyczne przepisy.

Równie istotna jest waga gotowego wyrobu, która w przypadku certyfikowanego produktu musi mieścić się w przedziale od 150 do 250 gramów. Dawniej przepisy były jeszcze bardziej restrykcyjne i zakładały minimalną masę na poziomie 200 gramów. W 2013 roku obniżono jednak dolny próg wagowy, aby ułatwić sprzedaż mniejszych porcji, które łatwiej zjeść na raz. Ta zmiana sprawiła, że pełnowartościowy, tradycyjny wypiek stał się bardziej przystępny dla szerszej grupy konsumentów.

Gdzie powstają rogale świętomarcińskie? Zasady przyznawania certyfikatu w Poznaniu

Poza ścisłą recepturą i gramaturą kluczową rolę odgrywa lokalizacja samej piekarni. Unijne przepisy o ochronie geograficznej sprawiają, że oryginalne rogale mogą powstawać tylko w Poznaniu, powiecie poznańskim oraz na terenie 25 określonych powiatów województwa wielkopolskiego. Nawet jeśli rzemieślnik z Warszawy, Gdańska lub Krakowa odtworzy ten przepis w najmniejszym szczególe, prawo zabrania mu używania nazwy świętomarciński.

Cukiernie zainteresowane legalnym używaniem chronionej nazwy muszą każdego roku przechodzić proces weryfikacji. Przestrzeganie rygorystycznych norm w zakładach kontrolują Specjalna Kapituła oraz Cech Cukierników i Piekarzy w Poznaniu. Rzemieślnik może poinformować na szyldzie o sprzedaży oryginalnych wypieków dopiero po pomyślnym przejściu kontroli i zdobyciu corocznego certyfikatu. Taki system chroni nie tylko lokalną tradycję, ale również samych klientów, gwarantując im zakup produktu o stałej i ściśle określonej jakości.

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