Czterech synów opłakuje mamę. Tak burmistrz wspomina Izabelę, ofiarę zamachu w Krakowie

Spis treści
- Izabela W. (53 l.) z Chodzieży była jedną z sześciu śmiertelnych ofiar sobotniego zamachu w Krakowie.
- Artystka przyjechała do miasta na wystawę swoich prac. Następnego dnia spacerowała po Rynku Głównym z przyjaciółką.
- Kobieta pozostawiła czterech synów. Burmistrz Chodzieży wspomina ją jako osobę pełną radości i optymizmu.
Z Chodzieży do Krakowa. Miała zaprezentować swoje obrazy
Malarstwo było dla Izabeli W. czymś więcej niż zainteresowaniem. Artystka z Chodzieży połączyła pasję z pracą zawodową, a jej obrazy można było oglądać nie tylko w rodzinnym mieście, ale również w Poznaniu, Gdańsku, a nawet Wenecji.
W piątek, 6 listopada, swoje prace prezentowała w krakowskiej Galerii Clava. Przygotowała cykl kobiecych portretów, wykorzystując w nich farby akrylowe, olejne oraz prawdziwe złoto.
Na wyjazd do Krakowa zdecydowała się razem z kilkoma przyjaciółkami. Piątkowy wieczór upłynął im pod znakiem sztuki i emocji związanych z wystawą. Następnego dnia kobiety postanowiły spędzić trochę czasu osobno i zwiedzić miasto.
Nikt nie przypuszczał, że sobotni spacer zakończy się tragedią.
Strzały na Rynku Głównym. Izabela była wśród pierwszych ofiar
W sobotę, 7 listopada, po godz. 15 na krakowskim Rynku Głównym rozegrały się dramatyczne sceny. 24-letni Michał O. wjechał samochodem od strony ulicy Szczepańskiej i otworzył ogień z karabinka do przypadkowych przechodniów.
Ludzie w panice szukali schronienia w pobliskich lokalach i bramach kamienic. Napastnik już na początku ataku ranił cztery osoby. Izabela W. znalazła się wśród jego pierwszych śmiertelnych ofiar.
Jak przekazał w rozmowie z „Super Expressem” burmistrz Chodzieży Jacek Gursz, artystka nie była wtedy sama.
– Była na Rynku z przyjaciółką, ale druga kobieta nie została ranna – relacjonował samorządowiec.
„Wszędzie, gdzie się pojawiała, emanowała optymizmem”
Śmierć Izabeli W. wstrząsnęła Chodzieżą. Kobieta była rozpoznawalna dzięki swojej działalności artystycznej. Znał ją również burmistrz miasta, który w rozmowie z „Super Expressem” opowiedział, jaką osobą była na co dzień.
– Pani Iza była towarzyska, otwarta i radosna. Wszędzie, gdzie się pojawiała, emanowała optymizmem i pozytywną energią – wspomina Jacek Gursz.
Po śmierci malarki w internecie uruchomiono zbiórkę pieniędzy dla jej najbliższych. Izabela pozostawiła czterech synów. Dwaj są już dorośli, a najmłodsi to 11-letni bliźniacy.
Mieszkańcy Chodzieży chcą wspólnie uczcić pamięć artystki. Na czwartek, 12 listopada, zaplanowano marsz pamięci. Wcześniej, 11 listopada, Izabeli W. ma zostać poświęcony koncert pieśni patriotycznych.
Sześć osób zginęło w zamachu w Krakowie
Sobotni atak na Rynku Głównym pochłonął życie sześciu osób. Kolejnych 16 zostało rannych, wśród nich dwóch policjantów, którzy interweniowali i zatrzymali uzbrojonego napastnika. Obaj funkcjonariusze odnieśli ciężkie obrażenia.
24-letni Michał Oksiński również został ranny. Trafił do szpitala, gdzie zmarł po kilkudziesięciu godzinach od ataku.
Śledczy nadal wyjaśniają okoliczności tragedii oraz motywy działania mężczyzny.
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