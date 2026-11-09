Operacje uratowały życie ofiarom zamachu w Krakowie, ale lekarze ostrzegają: "Musimy być bardzo ostrożni"

Tak ratowali ciężko rannego policjanta

Zamach w Krakowie. Trudna walka na salach operacyjnych

Wśród rannych, którzy trafili do krakowskiego Szpitala św. Jana Pawła II, dwie osoby były w stanie bezpośredniego zagrożenia życia. Konieczne było natychmiastowe przeprowadzenie operacji. Trzeci pacjent pozostawał w stanie stabilnym i wymagał dalszej diagnostyki.

Przy zabiegach współpracowali specjaliści z różnych dziedzin medycyny. Placówka dysponuje zespołami kardiochirurgów, torakochirurgów i chirurgów naczyniowych. To właśnie takie połączenie kompetencji jest niezbędne przy najcięższych urazach obejmujących klatkę piersiową, płuca, serce i duże naczynia krwionośne.

Jak wynika z relacji prof. Grzegorza Gajosa, lekarze są zadowoleni z efektów operacji. Największym wyzwaniem nie była jednak wyłącznie techniczna strona zabiegów, ale konieczność błyskawicznego zorganizowania pomocy po nagłym zdarzeniu.

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Wielka mobilizacja lekarzy po ataku

Po ataku szpital przeszedł ogromną mobilizację. Do pracy zgłaszali się lekarze, pielęgniarki, chirurdzy, anestezjolodzy i psychologowie. Wielu pracowników przyjechało spontanicznie, mimo że nie pełnili wtedy dyżuru.

W placówce uruchomiono dwie sale operacyjne. Zespoły szpitala pomagały również w innych krakowskich placówkach, gdzie trafili poszkodowani. Jeden z chirurgów naczyniowych wsparł operacje trzech osób w sąsiednim szpitalu. Według informacji, które do niego dotarły, wszyscy ci pacjenci przeżyli.

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Stan rannych po zamachu w Krakowie. Lekarze obawiają się groźnych powikłań

Mimo pomyślnego zakończenia operacji lekarze muszą zachować szczególną czujność. Pacjenci mają za sobą ciężkie urazy, a pierwsza pomoc była udzielana w warunkach, które nie zapewniały pełnej sterylności.

Na miejscu krwawienie tamowano między innymi przez umieszczanie gazików wewnątrz ran. Było to konieczne, by ograniczyć utratę krwi i umożliwić transport rannych do szpitali. Teraz jednak jednym z głównych zagrożeń są infekcje.

– To, czego możemy się obawiać, to powikłania związane z zakażeniami. To jest bardzo wczesny okres, musimy być bardzo ostrożni – zaznaczył prof. Gajos.

Chirurdzy są zadowoleni z wyników leczenia, ale stabilny stan pacjentów nie oznacza jeszcze końca walki o ich zdrowie. Na tym etapie nie da się przewidzieć, kiedy będą mogli opuścić szpital. Potrzebne będą dalsza obserwacja, leczenie pooperacyjne, a także rehabilitacja i pomoc psychologiczna.