Strzelanina w Krakowie. Babcia 24-letniego Michała O. przerywa milczenie

W ciągu jednej doby straciła syna, synową oraz wnuczkę. Następnego dnia dotarła do niej informacja o śmierci przebywającego w szpitalu wnuka, który jest podejrzewany o zamordowanie rodziny i odpowiada za zabójstwo sześciu przypadkowych osób w Krakowie. Trudno pojąć ogrom tragedii, jaka dotknęła 80-letnią panią Marię. Seniorka w wywiadzie dla „Gazety Wyborczej” opowiedziała o dramatycznych chwilach, które bezpowrotnie zniszczyły jej rodzinę.

Pani Maria to babcia 24-letniego Michała O., który w sobotę urządził strzelaninę na Rynku Głównym w Krakowie. Napastnik zaczął strzelać do postronnych przechodniów, w wyniku czego śmierć poniosło sześć osób, a kilkanaście zostało rannych.

Z ustaleń pracujących nad sprawą śledczych wynika, że przed tym atakiem mężczyzna dopuścił się innego morderstwa. W rodzinnym domu 24-latka w Ostrowcu Świętokrzyskim służby odkryły zwłoki jego rodziców i siostry.

Seniorka nie jest w stanie pojąć, co popchnęło jej wnuka do tak bestialskich zbrodni. W rozmowie z dziennikarzami zaznaczyła, że wcześniej nie zauważyła u niego żadnych przejawów radykalizacji czy zainteresowania groźnymi ideologiami.

„Nie wiem, co go opętało” – powiedziała „Gazecie Wyborczej”.

Zbrodnia w Ostrowcu Świętokrzyskim. Babcia Michała O. dzwoniła do syna 20 razy

Cały dramat miał swój początek w zupełnie prozaicznych okolicznościach. Syn 80-latki, Janusz, był umówiony z matką na piątkową wizytę, podczas której miał odebrać swojskie jajka dla rodziny i sąsiadów, ale ostatecznie nie dotarł na miejsce o wyznaczonej godzinie.

Początkowo seniorka nie zakładała czarnego scenariusza i pomyślała, że mężczyzna pojawi się u niej w kolejnym dniu. Jej zmartwienie zaczęło jednak rosnąć w sobotę, ponieważ syn wciąż się nie odzywał.

Kobieta bezskutecznie usiłowała nawiązać kontakt z rodziną, wybierając numery syna, synowej Renaty oraz wnuka Michała. Nikt jednak nie odbierał telefonu, a z relacji przekazanej „Gazecie Wyborczej” wynika, że do Janusza dzwoniła około 20 razy, natomiast do Michała sześciokrotnie.

W tamtym momencie 80-latka nie miała jeszcze pojęcia, że w domu jej bliskich mogło już dojść do dramatu.

Atak na Rynku w Krakowie. Pani Maria rozpoznała Michała O. na zdjęciu w sieci

Kiedy w sobotni wieczór 80-latka wróciła do domu ze sklepu, siostrzenica przekazała jej wieści o ataku w Krakowie. Seniorka usłyszała, że uzbrojony napastnik otworzył ogień do przechodniów, zabijając kilka osób.

Krewna wyświetliła w sieci i pokazała kobiecie zdjęcie sprawcy, który leżał na ziemi tuż po akcji funkcjonariuszy policji.

Gdy pani Maria przyjrzała się fotografii, ogarnęło ją przerażenie. Dostrzegła bowiem, że uwieczniony na niej mężczyzna wygląda jak jej wnuk.

„Boże, czy to nie Michał?” – pomyślała, jak później relacjonowała „Gazecie Wyborczej”.

Kobieta bała się jednak głośno podzielić swoimi obawami. Wmawiała sobie, że to wyłącznie przypadkowe podobieństwo, ponieważ nie dopuszczała do siebie myśli, że sprawcą strzelającej do niewinnych ludzi na Rynku w Krakowie może być jej własny wnuk.

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Największy cios spadł na seniorkę około godziny 22, kiedy córka poinformowała ją o śmierci syna Janusza, synowej Renaty i wnuczki Madzi. Wówczas do 80-letniej pani Marii dotarła też wstrząsająca wiadomość, że za zamordowaniem tej trójki miał stać Michał.

Tym samym obawy wywołane brakiem kontaktu telefonicznego z bliskimi błyskawicznie przerodziły się w pewność o ogromnej rodzinnej tragedii.

Na barki seniorki spadł nie tylko ciężar żałoby po utracie ukochanych osób, ale także druzgocąca wiedza, że o dokonanie tej zbrodni podejrzewany jest jej wnuk.

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Podczas wywiadu dla „Gazety Wyborczej” seniorka podzieliła się także tym, jak zapamiętała 24-latka. Opisała go jako dobrego chłopaka i zaznaczyła, że chodził on do kościoła, choć w ostatnim czasie rzadziej niż kiedyś.

Kobieta nie dostrzegła też, aby wnuk ulegał jakimkolwiek skrajnym ideologiom. Gdy dziennikarze zapytali ją bezpośrednio o tego typu sygnały, stanowczo zaprzeczyła, by widziała u niego podobne zachowania.

Słowa 80-latki udowadniają, jak skrajnie jej wyobrażenie o wnuku odbiegało od wizerunku sprawcy sobotniej masakry. Jest to jednak tylko punkt widzenia członka rodziny, a poznanie prawdziwych motywów działania 24-latka należy teraz do śledczych.

Sprawca ataku, 24-letni mężczyzna, zmarł.

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Ojciec Michała O. miał pozwolenie na broń. Pani Maria mówi o pasji syna Janusza

Seniorka opowiedziała także o związkach jej syna Janusza, czyli ojca napastnika, z wojskiem. Z jej relacji wynika, że każdy z jej trzech synów przeszedł zasadniczą służbę wojskową.

Ze względu na to, że dwaj starsi bracia służyli już w armii, Janusz miał prawo do zwolnienia z tego obowiązku, ale sam chciał iść w kamasze. Mężczyzna złożył przysięgę w Katowicach, po czym skierowano go do jednostki w Łasku.

Pasją ojca 24-letniego sprawcy była także broń, a z relacji pani Marii wynika, że posiadał on pozwolenie na dziewięć jej sztuk. Seniorka dodała również, że na 18. urodziny Michał dostał w prezencie od taty mundur.

Na ten moment nie ustalono jednak, czy militarne pasje i obecność broni w domu miały jakikolwiek wpływ na późniejsze czyny 24-latka.

24-letni Michał O. zmarł w szpitalu. Tragiczny bilans ataku w Krakowie i Ostrowcu

W poniedziałek, 9 listopada, we wczesnych godzinach porannych 24-letni Michał O. zmarł w szpitalu. Napastnik trafił tam w stanie krytycznym po tym, jak podczas sobotniej akcji postrzelili go policjanci, a doniesienia o zgonie mężczyzny oficjalnie potwierdziła małopolska policja.

Organy ścigania wciąż wyjaśniają dokładny przebieg krakowskiej strzelaniny i potrójnego morderstwa w Ostrowcu Świętokrzyskim. Dotychczasowe ustalenia wskazują na to, że wspólnym mianownikiem obu tych tragedii jest właśnie 24-letni sprawca.

Śmierć mężczyzny to dla 80-letniej pani Marii kolejny bolesny cios, gdyż w zaledwie parę dni straciła syna, synową, wnuczkę i wnuka. Seniorka została sama z wieloma pytaniami, na które może już nigdy nie uzyskać pełnej odpowiedzi.

Kobieta cały czas pamięta wnuka jako chłopca, którego wychowywała od najmłodszych lat. Teraz jednak musi żyć z brzemieniem, że ta sama osoba doprowadziła do dramatu, który poruszył cały kraj.