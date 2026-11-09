15 osób nadal w szpitalach po ataku w Krakowie. Niepokojące informacje o policjancie

Zuzanna Sekuła
Zuzanna Sekuła
PAP MediaRoom
2026-11-09 8:56

Mijają kolejne godziny od dramatycznych wydarzeń na krakowskim Rynku Głównym, a służby przekazują informacje o stanie poszkodowanych. W poniedziałek wojewoda małopolski Krzysztof Jan Klęczar poinformował, że w szpitalach pozostaje 15 osób rannych podczas sobotniego zamachu. Większość pacjentów jest w stanie stabilnym, ale jeden z policjantów nadal znajduje się w stanie ciężkim.

  • 15 osób poszkodowanych w ataku nadal przebywa w sześciu krakowskich szpitalach.
  • Stan 14 rannych lekarze określają jako stabilny.
  • Jeden z postrzelonych policjantów pozostaje w ciężkim stanie.
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Jak czują się ranni policjanci po ataku na Rynku?

Podczas sobotniej interwencji w centrum Krakowa postrzelonych zostało dwóch funkcjonariuszy: Jakub Kulik i Artur Morański. Obaj odnieśli poważne obrażenia i trafili do szpitala. W niedzielę lekarze wybudzili ich ze śpiączki farmakologicznej.

Najnowszy komunikat wojewody przyniósł jednak niepokojącą wiadomość. Wśród 15 osób, które wciąż są hospitalizowane, jedna pozostaje w stanie ciężkim. To jeden z policjantów rannych podczas próby powstrzymania napastnika.

Michał O. zmarł po kilku operacjach. Co dalej ze śledztwem?

W poniedziałek około godz. 4.30 zmarł sprawca sobotniego ataku, Michał O. Od chwili przyjęcia do szpitala jego stan określano jako krytyczny. Jak przekazał wojewoda Krzysztof Jan Klęczar, mężczyzna przeszedł co najmniej trzy operacje, ale lekarzom nie udało się uratować jego życia.

Śmierć napastnika nie oznacza zakończenia postępowania. Prokuratura nadal będzie ustalać, co skłoniło go do przeprowadzenia ataku i czy miał powiązania z innymi osobami. Śledczy zapowiadają przesłuchanie wytypowanych świadków oraz dalsze gromadzenie i analizowanie dowodów.

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Sekcje zwłok ofiar zaplanowano na poniedziałek

W poniedziałek zaplanowano badania ciał sześciu osób zabitych podczas ataku w Krakowie oraz trzech ofiar zabójstwa w Ostrowcu Świętokrzyskim. Według prokuratury ze względu na charakter ran postrzałowych czynności mogą potrwać nawet dwa dni.

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