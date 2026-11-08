Michał O. odpowie za dziewięć zabójstw?! Minister Żurek przekazał, co grozi 24-latkowi

W sprawie sobotnich dramatycznych wydarzeń w Krakowie i Ostrowcu Świętokrzyskim pojawiły się nowe informacje. Jak przekazał na platformie X minister sprawiedliwości Waldemar Żurek, śledztwo obejmuje dwa czyny. Pierwszy dotyczy zabójstwa sześciu osób przy użyciu broni palnej oraz usiłowania zabójstwa wielu innych osób, w tym policjantów wykonujących obowiązki służbowe.

Prokuratura przyjęła, że sprawca działał w celu poważnego zastraszenia wielu osób. Z tego powodu czyn zakwalifikowano jako przestępstwo terrorystyczne. Chodzi o art. 148 § 3 Kodeksu karnego w związku z art. 115 § 20 Kodeksu karnego.

Prokurator z Małopolskiego Wydziału Zamiejscowego Prokuratury Krajowej ds. Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji wszczął śledztwo w sprawie wczorajszego zamachu w Krakowie. To właśnie ten pion prokuratury jest właściwy do prowadzenia postępowań dotyczących przestępstw o charakterze terrorystycznym. Śledztwo obejmuje dwa czyny. Pierwszy dotyczy zabójstwa 6 osób przy użyciu broni palnej oraz usiłowania zabójstwa wielu innych osób, w tym funkcjonariuszy Policji wykonujących obowiązki służbowe związane z ochroną bezpieczeństwa i porządku publicznego. Zgodnie z przyjętą kwalifikacją prawną sprawca działał w celu poważnego zastraszenia wielu osób, co nadaje temu czynowi charakter przestępstwa terrorystycznego (art. 148 § 3 k.k. w zw. z art. 115 § 20 k.k.). Drugi czyn dotyczy zabójstwa 3 osób przy użyciu broni palnej w Ostrowcu Świętokrzyskim (art. 148 § 3 k.k.). Oba czyny zagrożone są najsurowszą karą dożywotniego pozbawienia wolności. Wyjaśnienie wszystkich okoliczności tych tragicznych wydarzeń, ustalenie pełnego przebiegu działań sprawcy oraz zabezpieczenie materiału dowodowego to obecnie priorytety prowadzonego postępowania. Państwo musi reagować na tak brutalne akty przemocy stanowczo, sprawnie i z pełnym wykorzystaniem dostępnych instrumentów prawnych. Bezpieczeństwo obywateli jest naszym bezwzględnym priorytetem.— Waldemar Żurek (@w_zurek) November 8, 2026

Trzy osoby zginęły w Ostrowcu Świętokrzyskim

Drugi czyn objęty śledztwem dotyczy zabójstwa trzech osób przy użyciu broni palnej w Ostrowcu Świętokrzyskim. Wcześniej informowano, że w mieszkaniu w bloku w centrum miasta znaleziono ciała 53-letniego mężczyzny, 52-letniej kobiety i 21-letniej kobiety. Byli to rodzice i siostra 24-letniego Michała O.

Oba czyny zagrożone są karą dożywotniego pozbawienia wolności.

Wyjaśnienie wszystkich okoliczności tych tragicznych wydarzeń, ustalenie pełnego przebiegu działań sprawcy oraz zabezpieczenie materiału dowodowego to obecnie priorytety prowadzonego postępowania - przekazał Waldemar Żurek.

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Minister podkreślił również, że państwo musi stanowczo reagować na tak brutalne akty przemocy, a bezpieczeństwo obywateli jest bezwzględnym priorytetem.

Krwawa strzelanina na krakowskim Rynku

Przypomnijmy, że do tragedii doszło w sobotę po południu. 24-letni Michał O. wjechał samochodem na krakowski Rynek, a następnie otworzył ogień do przebywających tam ludzi. Po wymianie ognia z policjantami został ranny i zatrzymany.

W wyniku ataku zginęło sześć osób, a 16 zostało rannych. Wśród poszkodowanych znaleźli się również dwaj policjanci. Śledczy wyjaśniają teraz wszystkie okoliczności obu tragedii.