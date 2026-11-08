Odwołanie wydarzeń kulturalnych w Krakowie po strzelaninie na Rynku Głównym.

Reakcja m.in. Narodowego Starego Teatru, Filharmonii Krakowskiej i wielu kin.

Ogłoszenie żałoby w mieście przez prezydenta Krakowa Łukasza Gibałę.

Sześć ofiar śmiertelnych i kilkanaście osób rannych w ataku z 7 listopada 2026 r.

Paraliż życia kulturalnego po tragedii na Rynku Głównym

Życie kulturalne Krakowa praktycznie zamarło. To odpowiedź na straszliwą tragedię, która wydarzyła się w sobotę, 7 listopada 2026 roku. Około godziny 15:00 na Rynku Głównym mężczyzna otworzył ogień do przypadkowych przechodniów. Według informacji przekazanych przez służby, zginęło sześć osób, a kilkanaście zostało rannych. Sprawcę ataku zatrzymano.

W reakcji na te dramatyczne wydarzenia, prezydent miasta Krakowa Łukasz Gibała ogłosił w mieście żałobę. Odwołane wydarzenia w Krakowie to bezpośrednia konsekwencja ataku i wyraz solidarności z ofiarami oraz ich rodzinami. Decyzje o wstrzymaniu działalności podjęły najważniejsze placówki kulturalne w mieście, od teatrów, przez muzea, aż po kina i filharmonię.

Jakie instytucje odwołały spektakle i koncerty?

Niemal natychmiast po tragicznych doniesieniach z Rynku Głównego instytucje kultury zaczęły informować o zmianach w repertuarze. Wiele placówek, w tym Narodowy Stary Teatr im. Heleny Modrzejewskiej i Filharmonia im. Karola Szymanowskiego, poinformowało o decyzji w mediach społecznościowych. Wyrazy współczucia i decyzje o odwołaniu wydarzeń opublikowano jedna po drugiej.

Jesteśmy zdruzgotani i wstrząśnięci dzisiejszymi tragicznymi wydarzeniami w Krakowie. Łączymy się w bólu z rodzinami ofiar, ich bliskimi oraz wszystkimi osobami poszkodowanymi – napisali pracownicy Narodowego Starego Teatru, odwołując wieczorne spektakle.

TVP3 Kraków informuje, że w geście solidarności i ze względów bezpieczeństwa swoje podwoje zamknęły lub odwołały wydarzenia m.in.:

Narodowy Stary Teatr im. Heleny Modrzejewskiej – odwołane spektakle, zamknięte kasy.

– odwołane spektakle, zamknięte kasy. Muzeum Krakowa – zamknięte do końca dnia oddziały przy Rynku: Pałac Krzysztofory, Rynek Podziemny i Wieża Ratuszowa.

– zamknięte do końca dnia oddziały przy Rynku: Pałac Krzysztofory, Rynek Podziemny i Wieża Ratuszowa. Kino Studyjne Sfinks , Kino Kijów oraz Kino Pod Baranami – odwołane wszystkie seanse.

, oraz – odwołane wszystkie seanse. Teatr Groteska – odwołane spektakle niedzielne i wtorkowe.

– odwołane spektakle niedzielne i wtorkowe. Filharmonia im. Karola Szymanowskiego – odwołany koncert symfoniczny.

– odwołany koncert symfoniczny. Ośrodek Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora „Cricoteka” – odwołany koncert i zamknięcie placówki.

– odwołany koncert i zamknięcie placówki. Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej „Manggha” – odwołane zajęcia i wernisaż wystawy.

Miasto w żałobie. Głosy solidarności po ataku

Decyzje o odwołaniu imprez to nie wszystko. Przez media społecznościowe przelała się fala wyrazów współczucia i solidarności. Głos zabrały niemal wszystkie krakowskie instytucje, łącząc się w bólu z poszkodowanymi. Teatr im. Juliusza Słowackiego w swoim komunikacie podkreślił, że wydarzyła się „niewyobrażalna, straszna tragedia, która nikogo nie powinna pozostawić obojętnym”.

Słowa wsparcia popłynęły także z Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK oraz Muzeum Narodowego w Krakowie, którego pracownicy napisali: „W tych bolesnych chwilach łączymy się w żałobie i solidarności ze wszystkimi, których dotknęła ta tragedia”. Podziękowali również wszystkim służbom ratunkowym za ich poświęcenie w akcji ratunkowej.

Żałoba w Krakowie, ogłoszona przez prezydenta Łukasza Gibałę, stała się formalnym wyrazem bólu, który podzielają zarówno instytucje, jak i sami mieszkańcy. Wstrzymanie życia kulturalnego w mieście, które na co dzień tętni sztuką, jest symbolicznym gestem, który pokazuje, że w obliczu tak wielkiej tragedii cała społeczność Krakowa jest razem.