Śledczy sprawdzają obecnie, co oznaczały symbole widniejące na stroju 24-letniego zamachowca podczas sobotniego ataku na krakowskim Rynku Głównym. Rzeczniczka Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Karolina Gałecka poinformowała, że na ubraniu napastnika umieszczono liczne emblematy oraz naszywki. Eksperci zdążyli już poddać analizie część z tych oznaczeń.

Rzeczniczka MSWiA skomentowała tę sprawę w poniedziałek, 9 listopada, na antenie radia TOK FM. Przekazała wówczas także informację, że 24-letni sprawca strzelaniny zmarł w szpitalu tego samego dnia nad ranem.

Naszywki na ubraniu zamachowca z Krakowa. Karolina Gałecka o badaniach ekspertów

Sobotni dramat wywołał w sieci falę komentarzy oraz domysłów, które koncentrują się na wyglądzie sprawcy, jego stroju i potencjalnych motywach.

Zainteresowanie wzbudziły zwłaszcza widoczne na ubraniu mężczyzny naszywki i emblematy, których znaczenie weryfikują w tej chwili powołani specjaliści.

Karolina Gałecka przyznała, że odzież napastnika zawierała liczne oznaczenia odwołujące się do różnych motywów. Odmówiła jednak ujawnienia, co konkretnie prezentowały te znaki oraz jak należy odczytywać ich symbolikę.

„Było wiele emblematów, naszywek, które były związane z różnymi motywami, które w tym momencie są badane właśnie przez specjalistów” – przekazała rzeczniczka MSWiA.

Dodała również, że badanie tych oznaczeń stanowi część śledztwa realizowanego przez prokuraturę.

Karolina Gałecka z MSWiA ostrzega przed dezinformacją po ataku w Krakowie

Przedstawicielka resortu spraw wewnętrznych odniosła się także do zalewu niepotwierdzonych doniesień publikowanych w sieci po dramacie w Krakowie.

Spekulacje te obejmują zarówno sam przebieg zamachu, jak i domniemane pobudki 24-latka. W związku z tym ministerstwo prosi o zachowanie dystansu wobec treści udostępnianych w internecie.

„Chciałabym bardzo studzić emocje, ale także nie potwierdzać informacji ani nie zaprzeczać tym informacjom, które pojawiają się w sieci, dotyczącym emblematów, przesłanek czy dowodów, jeżeli chodzi o motywy tego sprawcy” – powiedziała Gałecka w TOK FM.

Rzeczniczka zaznaczyła, że służby bardzo dokładnie weryfikują wszystkie części garderoby zamachowca oraz inne zgromadzone w sprawie dowody.

Obecnie śledczy nie wiedzą jeszcze, czy oznaczenia z ubrań bezpośrednio łączą się z motywacją napastnika. Brakuje też potwierdzenia, by symbole te dowodziły przynależności mężczyzny do konkretnej organizacji.

Sąsiedzi wspominają, że Michał O. sprawiał wrażenie człowieka delikatnego i spokojnego, dlatego trudno im uwierzyć w wydarzenia z jego udziałem.

61

Strzelanina w Krakowie i zbrodnia w Ostrowcu Świętokrzyskim. Prokurator Eryk Stasielak o sekcjach zwłok

Małopolski wydział zamiejscowy Prokuratury Krajowej prowadzi postępowanie łączące dwie tragedie. Chodzi o sobotni atak z bronią na Rynku Głównym w Krakowie oraz morderstwo trójki najbliższych krewnych sprawcy w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Z ustaleń śledczych wynika, że za oboma tymi czynami stoi ten sam 24-letni mężczyzna. W stolicy Małopolski życie straciło sześć przypadkowych osób, a 16 kolejnych, w tym dwóch funkcjonariuszy policji, odniosło rany. Z kolei w domu rodzinnym napastnika odkryto zwłoki jego siostry oraz rodziców.

Początek sekcji zwłok wszystkich dziewięciu zabitych wyznaczono na poniedziałek. Prokurator Eryk Stasielak z Prokuratury Krajowej poinformował PAP, że ze względu na specyfikę i wysoki stopień skomplikowania ran postrzałowych, praca biegłych może zająć dwa dni.

DZIEN PO ZAMACHU, DOSWIADCZENIA Z PIERWSZEJ REKI

Śmierć 24-letniego zamachowca z Krakowa. Prokuratura bada motywy zbrodni

Postrzelony w trakcie kończącej sobotni zamach akcji policjantów 24-latek trafił do szpitala. Mężczyzna zmarł w placówce medycznej w poniedziałek, 9 listopada, we wczesnych godzinach porannych.

Śmierć sprawcy oznacza, że nie odpowie on przed sądem, jednak śledczy nie przerywają badania kulis tego dramatu. Najważniejszym zadaniem pozostaje poznanie motywacji zabójcy oraz ustalenie jego ewentualnych kontaktów z innymi ludźmi lub grupami.

Z tego powodu eksperci weryfikują między innymi naszywki zabezpieczone na stroju 24-latka. Do tej pory prowadzący sprawę nie ogłosili jeszcze wiążących ustaleń na temat ich wymowy.