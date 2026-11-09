Kraków w żałobie, prokuratura rozpoczyna kluczowe czynności. Chodzi o ofiary ataku

W krakowskiej strzelaninie zginęło sześć osób, a 16 zostało rannych.

W poniedziałek prokuratura planuje przeprowadzić sekcje zwłok ofiar ataku oraz trojga zabitych członków rodziny sprawcy z Ostrowca Świętokrzyskiego.

O godz. 20 na krakowskim Rynku odbędzie się wiec solidarności z ofiarami i ich bliskimi.

Kraków pod zamachu. Relacja Bartka Wojsy z Rynku Głównego

Zamach w Krakowie. Śledczy zbadają ciała dziewięciu ofiar

Sekcje zwłok mają rozpocząć się w poniedziałek rano. Prokuratorzy chcą zbadać ciała sześciu osób zabitych podczas sobotniej strzelaniny w Krakowie. Czynności obejmą także troje członków rodziny zamachowca, którzy zginęli w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Badania mają być jednym z ważnych etapów postępowania. Sprawca ataku w Krakowie zmarł w poniedziałek nad ranem - przekazała Małopolska Policja.

Informujemy, że sprawca tragicznych wydarzeń zmarł dzisiaj nad ranem w szpitalu.— Małopolska Policja (@kwpkrakow) November 9, 2026

Kraków w żałobie po strzelaninie

To drugi dzień żałoby narodowej po tragedii, w której zginęło sześć osób, a 16 zostało rannych, w tym napastnik. W Krakowie żałoba potrwa do 11 listopada włącznie. Flagi na miejskich budynkach i jednostkach zostały opuszczone do połowy masztów lub przepasane kirem. Żałobne flagi pojawiły się również na tramwajach i autobusach.

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Wieczorem mieszkańcy oddadzą hołd ofiarom

O godz. 20 na rogu Rynku Głównego i ul. Sławkowskiej zaplanowano wiec solidarności. Mieszkańcy mają uczcić pamięć zabitych, a także wyrazić wsparcie dla rannych i ich bliskich.

Prezydent Krakowa Łukasz Gibała zapowiedział również starania o pilne przyznanie tytułu Honorowego Obywatela Miasta dwóm policjantom, którzy obezwładnili napastnika. Starsi posterunkowi Artur Morański i Jakub Kulik przebywają w szpitalu. Obaj zostali już wybudzeni ze śpiączki. Prezydent Karol Nawrocki planuje ich uhonorować za udział w interwencji.