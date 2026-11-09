Kraków w żałobie, prokuratura rozpoczyna kluczowe czynności. Chodzi o ofiary ataku

Zuzanna Sekuła
Zuzanna Sekuła
PAP MediaRoom
2026-11-09 7:22

Poniedziałek przyniesie kolejne ważne działania śledczych po tragicznej strzelaninie w Krakowie. Prokuratura ma rozpocząć sekcje zwłok sześciu osób, które zginęły w sobotnim ataku. Badania obejmą również ciała trojga członków rodziny zamachowca zabitych w Ostrowcu Świętokrzyskim.

  • W krakowskiej strzelaninie zginęło sześć osób, a 16 zostało rannych.
  • W poniedziałek prokuratura planuje przeprowadzić sekcje zwłok ofiar ataku oraz trojga zabitych członków rodziny sprawcy z Ostrowca Świętokrzyskiego.
  • O godz. 20 na krakowskim Rynku odbędzie się wiec solidarności z ofiarami i ich bliskimi.
Kraków pod zamachu. Relacja Bartka Wojsy z Rynku Głównego

Zamach w Krakowie. Śledczy zbadają ciała dziewięciu ofiar

Sekcje zwłok mają rozpocząć się w poniedziałek rano. Prokuratorzy chcą zbadać ciała sześciu osób zabitych podczas sobotniej strzelaniny w Krakowie. Czynności obejmą także troje członków rodziny zamachowca, którzy zginęli w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Badania mają być jednym z ważnych etapów postępowania. Sprawca ataku w Krakowie zmarł w poniedziałek nad ranem - przekazała Małopolska Policja.

CZYTAJ TEŻ:

Kraków w żałobie po strzelaninie

To drugi dzień żałoby narodowej po tragedii, w której zginęło sześć osób, a 16 zostało rannych, w tym napastnik. W Krakowie żałoba potrwa do 11 listopada włącznie. Flagi na miejskich budynkach i jednostkach zostały opuszczone do połowy masztów lub przepasane kirem. Żałobne flagi pojawiły się również na tramwajach i autobusach.

CZYTAJ:

Malarka jedną z ofiar strzelaniny. Dzień wcześniej miała wystawę w Krakowie
Galeria zdjęć 23

Wieczorem mieszkańcy oddadzą hołd ofiarom

O godz. 20 na rogu Rynku Głównego i ul. Sławkowskiej zaplanowano wiec solidarności. Mieszkańcy mają uczcić pamięć zabitych, a także wyrazić wsparcie dla rannych i ich bliskich.

Prezydent Krakowa Łukasz Gibała zapowiedział również starania o pilne przyznanie tytułu Honorowego Obywatela Miasta dwóm policjantom, którzy obezwładnili napastnika. Starsi posterunkowi Artur Morański i Jakub Kulik przebywają w szpitalu. Obaj zostali już wybudzeni ze śpiączki. Prezydent Karol Nawrocki planuje ich uhonorować za udział w interwencji.

Kraków w żałobie po strzelaninie na Rynku Głównym
Galeria zdjęć 17
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

ROLKI