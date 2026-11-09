Strzelanina w Krakowie. Sprawca masakry na Rynku Głównym nie żyje

Martyna Urban
Martyna Urban
2026-11-09 6:54

Małopolska policja potwierdziła śmierć 24-letniego mężczyzny odpowiedzialnego za krwawą strzelaninę na Rynku Głównym w Krakowie. Zamachowiec, który od momentu zatrzymania znajdował się w stanie krytycznym, zmarł w szpitalu w poniedziałek, 9 listopada, nad ranem. W sobotnie popołudnie napastnik otworzył ogień do przypadkowych przechodniów, zabijając sześć osób i raniąc kolejne. Śledczy wiążą jego osobę także z makabrycznym odkryciem w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Pojawiły się najnowsze doniesienia dotyczące dramatycznych wydarzeń, które poruszyły opinię publiczną w całym kraju. W poniedziałek nad ranem w szpitalu zmarł 24-letni zamachowiec odpowiedzialny za sobotnią strzelaninę w centrum Krakowa.

Mężczyzna trafił pod opiekę lekarzy po tym, jak odniósł rany postrzałowe w trakcie policyjnej akcji. Medycy od soboty bezskutecznie próbowali uratować jego życie.

Informację o śmierci mężczyzny przekazała małopolska policja za pośrednictwem portalu X.

„Informujemy, że sprawca tragicznych wydarzeń zmarł dzisiaj nad ranem w szpitalu” – poinformowali funkcjonariusze.

Wiadomość pojawiła się zaledwie dwa dni po dramatycznych wydarzeniach na Rynku Głównym.

Był w stanie krytycznym. Lekarze walczyli o jego życie

24-latek został postrzelony przez policjantów, którzy interweniowali podczas sobotniego ataku. Po obezwładnieniu trafił do szpitala, gdzie przeszedł operację.

Jeszcze w niedzielę, 8 listopada, wojewoda małopolski Krzysztof Jan Klęczar informował, że stan zamachowca jest krytyczny. Mężczyzna pozostawał pod opieką lekarzy.

W poniedziałek nad ranem nadeszła informacja o jego śmierci. Oznacza to, że śledczy nie będą mogli przesłuchać sprawcy i uzyskać od niego odpowiedzi na pytania dotyczące motywów krwawego ataku.

Kraków w żałobie po strzelaninie na Rynku Głównym:

Kraków w żałobie po strzelaninie na Rynku Głównym
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Sześć osób zginęło w centrum Krakowa. Strzelał do przypadkowych przechodniów

Do tragedii doszło w sobotę, 7 listopada, po godz. 15. Zamaskowany 24-latek wjechał samochodem na Rynek Główny w Krakowie, a następnie otworzył ogień do znajdujących się tam ludzi.

Rozegrały się dramatyczne sceny. Przypadkowi przechodnie znaleźli się na linii ognia, a policjanci podjęli interwencję, aby powstrzymać napastnika.

Bilans strzelaniny okazał się tragiczny. Sześć osób straciło życie, a kilkanaście zostało rannych. Wśród poszkodowanych znaleźli się również dwaj policjanci uczestniczący w zatrzymaniu 24-latka.

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Makabryczne odkrycie w domu zamachowca. Trzy kolejne ciała

Śledztwo ujawniło jeszcze jeden przerażający wątek. W domu 24-latka w Ostrowcu Świętokrzyskim odnaleziono zwłoki trzech osób. Ofiarami byli rodzice zamachowca oraz jego 21-letnia siostra.

Według dotychczasowych ustaleń prokuratury za tragedią w Krakowie i zabójstwem trzech członków rodziny może stać ta sama osoba.

Śledczy prowadzą postępowanie obejmujące oba zdarzenia. Śmierć podejrzewanego 24-latka oznacza, że wyjaśnienie dokładnego przebiegu wydarzeń oraz motywów jego działania będzie musiało opierać się na innych zgromadzonych dowodach.

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