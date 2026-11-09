Krakowski Rynek Główny, jeszcze kilka dni temu pełen turystów i spacerowiczów, stał się miejscem jednej z najtragiczniejszych zbrodni ostatnich lat w Polsce. Sobotnia strzelanina pochłonęła życie sześciu osób. Miasto pogrążyło się w żałobie, a mieszkańcy przygotowują się do wyjątkowo poruszającego pożegnania ofiar.

W poniedziałek, 9 listopada, punktualnie o godz. 20 rozpocznie się marsz ciszy. Jego uczestnicy przejdą przez miejsca, w których rozegrał się dramat. Będą zatrzymywać się tam, gdzie zginęli ludzie, i zapalać znicze. Każdy płomień będzie symbolizował jedno odebrane życie.

Trzy miejsca tragedii. Kraków odda hołd zamordowanym

Marsz rozpocznie się na rogu Rynku Głównego i ulicy Sławkowskiej. To właśnie tam uczestnicy zapalą pierwsze trzy znicze, upamiętniając trzy osoby, które straciły życie w tym miejscu.

Następnie przejdą do dwóch kolejnych punktów, w których zginęły pozostałe ofiary. W każdym z nich zapłonie tyle zniczy, ile osób poniosło tam śmierć.

Prezydent Krakowa Łukasz Gibała zapowiedział w rozmowie z RMF FM, że wydarzenie będzie miało wyjątkowo symboliczny charakter. Nie przewidziano przemówień. Najważniejsze mają być pamięć o zamordowanych oraz solidarność z ich rodzinami i bliskimi.

W marszu uczestniczyć mają także wojewoda małopolski Krzysztof Klęczar i marszałek województwa małopolskiego Łukasz Smółka.

Krakowianie mogą pożegnać ofiary. W magistracie pojawi się księga kondolencyjna

Od poniedziałku w holu Urzędu Miasta Krakowa przy Placu Wszystkich Świętych mieszkańcy będą mogli pozostawiać osobiste wpisy w księdze kondolencyjnej.

Księga ma być dostępna do środy, 11 listopada, codziennie w godzinach od 9 do 19. Uruchomiono również możliwość przekazywania kondolencji przez internet. Pierwszy wpis w elektronicznej księdze zamieścił prezydent miasta.

Poniedziałek jest drugim dniem żałoby narodowej ogłoszonej po tragedii. W samym Krakowie żałoba potrwa do 11 listopada.

Kraków w żałobie po strzelaninie na Rynku Głównym:

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Koszmar rozegrał się w biały dzień. Sześć osób nie żyje

Przypomnijmy, do tragedii doszło w sobotę, 7 listopada, krótko po godz. 15. Zamaskowany 24-latek wjechał samochodem na Rynek Główny w Krakowie i zaczął strzelać do przypadkowych osób. W miejscu, które każdego dnia odwiedzają tysiące mieszkańców i turystów, rozegrały się dramatyczne sceny.

Bilans ataku jest tragiczny. Zginęło sześć osób – cztery kobiety i dwóch mężczyzn. Według późniejszych informacji rannych zostało 16 osób, w tym dwóch policjantów. Napastnik został postrzelony i obezwładniony przez funkcjonariuszy.

Na tym jednak makabryczne odkrycia się nie skończyły. W mieszkaniu 24-latka w Ostrowcu Świętokrzyskim policjanci odnaleźli ciała trzech kolejnych osób. Okazało się, że byli to jego rodzice oraz 21-letnia siostra. Śledczy zabezpieczyli broń i materiały dowodowe, które mają pomóc odtworzyć przebieg wydarzeń.