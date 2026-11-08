Osierociła czwórkę dzieci, w tym 11-letnie bliźnięta. Zginęła w zamachu w Krakowie. „Płakać się chce na myśl”

Piotr Lis
Piotr Lis
2026-11-08 20:23

Zaledwie dzień po otwarciu własnej wystawy, artystka Izabela W. zginęła w tragicznej strzelaninie na krakowskim Rynku Głównym. Kobieta, która przyjechała do stolicy Małopolski, by świętować swój sukces, osierociła czworo dzieci, w tym 11-letnie bliźnięta. − W takich chwilach szczególnie mocno uświadamiamy sobie, jak kruche jest życie − napisał w mediach społecznościowych Jacek Gursz, burmistrz Chodzieży.

Dramat rozegrał się w sobotnie popołudnie, 7 listopada. To wtedy 24-letni Michał O. wjechał samochodem na płytę Rynku w Krakowie i otworzył ogień do przypadkowych przechodniów. Zginęło sześć osób, a kolejnych szesnaście, w tym dwóch policjantów, było rannych. Napastnik został zatrzymany po wymianie ognia z funkcjonariuszami. W stanie krytycznym trafił do szpitala. Tego samego dnia w Ostrowcu Świętokrzyskim odkryto zwłoki rodziców oraz siostry napastnika.

Dla Izabeli W. wyjazd do Krakowa miał być spełnieniem marzeń. Pochodząca z okolic Chodzieży malarka w piątek (6 listopada) z dumą prezentowała swoje prace na wernisażu w jednej z krakowskich galerii. Nikt nie mógł przypuszczać, że jej artystyczny triumf zostanie tak brutalnie przerwany. Wiadomość o jej śmierci wstrząsnęła rodzinną Chodzieżą. Burmistrz miasta, Jacek Gursz, w poruszających słowach pożegnał artystkę.

Była obecna w życiu innych ludzi − i właśnie dlatego Jej odejście tak mocno dotyka również nas, mieszkańców Chodzieży. W takich chwilach szczególnie mocno uświadamiamy sobie, jak kruche jest życie − napisał w mediach społecznościowych.

Akcja kontrterrorystów w Ostrowcu Świętokrzyskim po zamachu
Galeria zdjęć 23

Solidarność w obliczu tragedii

Radny z Sosnowca, Damian Żurawski, postanowił działać. Gdy dowiedział się, że kobieta osierociła czworo dzieci, natychmiast zorganizował zbiórkę pieniędzy.

Nie cofniemy tej tragedii ani nie przywrócimy tym dzieciom mamy, ale możemy pomóc im i zadbać o ich przyszłość. Pokażmy tym dzieciom, że w obliczu tak ogromnej tragedii nie zostały same − zaapelował radny.

Kraków. Atak na Rynku Głównym
Galeria zdjęć 6
Sonda
Czy wspierasz zbiórki pieniędzy?
 
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

ROLKI