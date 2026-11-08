Osierociła czwórkę dzieci, w tym 11-letnie bliźnięta. Zginęła w zamachu w Krakowie. „Płakać się chce na myśl”

Dramat rozegrał się w sobotnie popołudnie, 7 listopada. To wtedy 24-letni Michał O. wjechał samochodem na płytę Rynku w Krakowie i otworzył ogień do przypadkowych przechodniów. Zginęło sześć osób, a kolejnych szesnaście, w tym dwóch policjantów, było rannych. Napastnik został zatrzymany po wymianie ognia z funkcjonariuszami. W stanie krytycznym trafił do szpitala. Tego samego dnia w Ostrowcu Świętokrzyskim odkryto zwłoki rodziców oraz siostry napastnika.

Dla Izabeli W. wyjazd do Krakowa miał być spełnieniem marzeń. Pochodząca z okolic Chodzieży malarka w piątek (6 listopada) z dumą prezentowała swoje prace na wernisażu w jednej z krakowskich galerii. Nikt nie mógł przypuszczać, że jej artystyczny triumf zostanie tak brutalnie przerwany. Wiadomość o jej śmierci wstrząsnęła rodzinną Chodzieżą. Burmistrz miasta, Jacek Gursz, w poruszających słowach pożegnał artystkę.

Była obecna w życiu innych ludzi − i właśnie dlatego Jej odejście tak mocno dotyka również nas, mieszkańców Chodzieży. W takich chwilach szczególnie mocno uświadamiamy sobie, jak kruche jest życie − napisał w mediach społecznościowych.

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Solidarność w obliczu tragedii

Radny z Sosnowca, Damian Żurawski, postanowił działać. Gdy dowiedział się, że kobieta osierociła czworo dzieci, natychmiast zorganizował zbiórkę pieniędzy.

Nie cofniemy tej tragedii ani nie przywrócimy tym dzieciom mamy, ale możemy pomóc im i zadbać o ich przyszłość. Pokażmy tym dzieciom, że w obliczu tak ogromnej tragedii nie zostały same − zaapelował radny.

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