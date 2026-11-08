Sprawca strzelaniny w Krakowie walczy o życie. Są nowe informacje o Michale O.

Dramatyczne wydarzenia rozegrały się w sobotę po godzinie 15. Pochodzący z Ostrowca Świętokrzyskiego 24-latek wjechał autem na płytę Rynku Głównego, po czym otworzył ogień do przypadkowych przechodniów. W wyniku ataku śmierć poniosło sześć osób, a 16 odniosło obrażenia, wliczając w to samego agresora.

Podczas policyjnej akcji Michał O. został postrzelony przez mundurowych. Funkcjonariusze zatrzymali go po wymianie ognia w okolicach skrzyżowania ulic Dietla oraz Stradomskiej. Choć początkowo informowano, że sprawca trafił do szpitala w stanie ciężkim, obecnie wojewoda określa jego stan jako krytyczny, dodając, że 24-letni mężczyzna był już kilkukrotnie operowany.

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Trzy ciała w mieszkaniu Michała O. w Ostrowcu Świętokrzyskim

W ślad za krakowską masakrą mundurowi podjęli czynności również w rodzinnym mieście napastnika, Ostrowcu Świętokrzyskim. W lokalu zajmowanym przez Michała O. odkryto zwłoki trzech osób, które okazały się członkami jego najbliższej rodziny. W niedzielę funkcjonariusze oficjalnie potwierdzili, że zmarli to rodzice 24-latka oraz jego 21-letnia siostra.

Wstępne oględziny wykazały na ciałach ofiar obrażenia, które wyglądają na rany postrzałowe. Decyzją śledczych zwłoki zabezpieczono do dalszych, szczegółowych analiz, a w samym lokalu funkcjonariusze natrafili na siedem sztuk broni.

Całą noc na miejscu zbrodni spędzili prokurator, policyjni technicy oraz kontrterroryści. Działania wymagały tymczasowej ewakuacji sąsiadów z bloku ze względów bezpieczeństwa, jednak po sfinalizowaniu kluczowych procedur lokatorzy wrócili do domów. Mundurowi zaznaczyli przy tym, że przeszukania obejmują również tereny zlokalizowane poza samym mieszkaniem sprawcy.

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Sprawca zamachu w Krakowie Michał O. posiadał legalną broń

Z informacji zebranych przez służby wynika, że 24-letni Michał O. ma polskie obywatelstwo i czystą kartotekę policyjną. Mężczyzna nie był wcześniej karany i dysponował legalnym pozwoleniem na broń, a podczas przeszukania jego auta mundurowi zabezpieczyli spory arsenał oraz zapasy amunicji.

Śledczy z policji i prokuratury wciąż badają dokładny przebieg zdarzeń oraz motywy, jakimi kierował się 24-letni zamachowiec. Dotychczasowe ustalenia wskazują jednoznacznie, że mężczyzna przygotował i przeprowadził atak całkowicie samodzielnie.

Bilans sobotniego ataku na Rynku Głównym to sześć ofiar śmiertelnych, wśród których znalazł się 32-letni Brytyjczyk. Rannych przetransportowano do sześciu różnych placówek medycznych. Z relacji wojewody małopolskiego wynika, że pomocy udzielono jedenastu Polakom i pięciu obcokrajowcom, przy czym stan czternastu pacjentów lekarze określają jako stabilny, a jednego jako ciężki.

W gronie poszkodowanych znalazło się dwóch funkcjonariuszy policji, którzy odnieśli rany postrzałowe w trakcie zatrzymywania napastnika. Wojewoda nazwał ich postawę bohaterską, zaznaczając, że tylko dzięki ich zdecydowanej reakcji udało się uniknąć jeszcze większej liczby ofiar.

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