Bohaterska interwencja policjantów

Historia postrzelonych w Krakowie policjantów – starszego posterunkowego Jakuba Kulika i starszego posterunkowego Artura Morańskiego – jest symbolem niezwykłej odwagi. To oni, ryzykując własne życie, obezwładnili zamachowca Michała O. i zapobiegli dalszej eskalacji tragedii. Jeden z funkcjonariuszy, mimo że sam został ciężko ranny, ostatkiem sił oddał strzały w kierunku napastnika, a potem, klęcząc, pilnował go do momentu, aż sam upadł z wyczerpania.

Jak informowała wówczas podinspektor Katarzyna Cisło z małopolskiej policji, obaj funkcjonariusze odnieśli bardzo poważne obrażenia. Stan jednego z nich określano jako bezpośrednio zagrażający życiu. W całym tym nieszczęściu mieli jednak odrobinę szczęścia. Pomoc nadeszła z zupełnie nieoczekiwanej strony.

Chirurdzy, którzy znaleźli się na miejscu zdarzenia

Wydawało się, że ranni policjanci są zdani tylko na siebie i kolegów z patrolu. Okazało się jednak, że w pobliskiej restauracji obiad jadło dwóch wybitnych krakowskich chirurgów, którzy bez wahania ruszyli na pomoc. Kiedy usłyszeli strzały, natychmiast wybiegli na zewnątrz. To, co zrobili, na zawsze zapisało się w historii tego dramatycznego dnia.

Sceny, które rozegrały się na ulicy, były dramatyczne. "Fakt" informuje, że doktor Mateusz Wierdak, nie mając żadnych narzędzi, własną ręką tamował krwawienie w jamie brzusznej jednego z policjantów. Z kolei profesor Michał Pędziwiatr nie tylko pomagał na miejscu zdarzenia, ale – jak później ustaliły media – operował w szpitalu inne ofiary zamachowca. Ich błyskawiczna i profesjonalna reakcja dała rannym funkcjonariuszom bezcenne minuty i realnie zwiększyła ich szanse na przeżycie.

Kim są lekarze, którzy bez wahania ruszyli na pomoc?

Lekarze, którzy stali się cichymi bohaterami tamtych wydarzeń, to absolutna czołówka polskiej medycyny. Profesor doktor habilitowany Michał Pędziwiatr to kierownik II Katedry Chirurgii Ogólnej Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz szef Oddziału Klinicznego Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej, Metabolicznej i Stanów Nagłych Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Jest laureatem wielu nagród, w tym za najlepiej zdany egzamin specjalizacyjny w kraju.

Drugi z medyków, doktor Mateusz Wierdak, to również ceniony krakowski chirurg. Ich obecność w tym konkretnym miejscu i czasie była niezwykłym zbiegiem okoliczności, który pokazuje, że bohaterstwo nie nosi wyłącznie munduru. To postawa, która objawia się w chwili próby, niezależnie od wykonywanego zawodu. Historia z Krakowa jest tego najlepszym dowodem.

Zamach w Krakowie – relacja studentki