To nasi bohaterowie! Młodzi policjanci powstrzymali zamachowca. Poznajcie ich historie

Jakub Kulik ma 24 lata i wcześniej służył w wojsku oraz działał w Ochotniczej Straży Pożarnej w Leszczynach.

27-letni Artur Morański pochodzi z Powroźnika. Ponad rok temu wziął ślub i przeprowadził się do Krakowa.

Obaj policjanci zostali postrzeleni podczas interwencji na Rynku Głównym. W niedzielę wybudzono ich ze śpiączki farmakologicznej.

SPRAWCA ZATRZYMANY POLICJANT MUSIAŁ STRZELAĆ

Jakub Kulik od lat pomagał innym. Od najmłodszych lat działa w OSP

24-letni Jakub Kulik związał się ze służbą na długo przed założeniem policyjnego munduru. Gdy miał 16 lat, dołączył do młodzieżowej drużyny pożarniczej w OSP Leszczyny. Dwa lata później ukończył podstawowe szkolenie i zaczął brać udział w akcjach ratowniczych. Później sam zaangażował się w prowadzenie młodzieżowej drużyny.

Razem z innymi druhami gasił pożary, pomagał podczas powodzi i usuwał z dróg drzewa powalone przez wichury. Choć obowiązki zawodowe sprawiły, że rzadziej pojawiał się w jednostce, nadal utrzymywał z nią kontakt i w miarę możliwości uczestniczył w działaniach.

– Ze względu na obowiązki służbowe jest go trochę mniej, ale cały czas jest to nasz druh. Wyjeżdża z nami do zdarzeń, jak tylko jest na miejscu, to nas wspomaga – mówił w rozmowie z TVN24 Krzysztof Cymerman, naczelnik OSP Leszczyny.

Przełożony wspomina go jako osobę odpowiedzialną i zaangażowaną. – Zwykły facet, nie bohater w pelerynie – podkreślał. Wiadomość o tym, co wydarzyło się w Krakowie, najpierw wywołała wśród druhów szok, a później dumę z postawy kolegi.

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Zanim założył policyjny mundur, służył w wojsku

Kulik ma za sobą również służbę w 6. Brygadzie Powietrznodesantowej i 18. Bielskim Batalionie Powietrznodesantowym. Do tej drugiej jednostki trafił w październiku 2022 roku. Najpierw odbywał dobrowolną zasadniczą służbę wojskową, a następnie przeszedł do służby zawodowej.

W 2023 roku przez ponad trzy miesiące pełnił służbę na granicy. Jego ówczesny przełożony, pułkownik Piotr Bieniek, w rozmowie z TVN24 dobrze wspominał młodego żołnierza.

– To był bardzo dobry żołnierz, lubiany przez kolegów, wykonywał swoją pracę naprawdę dobrze – powiedział. Po zakończeniu służby wojskowej Kulik wstąpił do policji. Trafił do ogniwa patrolowo-interwencyjnego I komisariatu w Krakowie. Nadal pozostawał jednak związany z rodzinną jednostką OSP.

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Artur Morański niedawno wziął ślub. W Krakowie zaczął nowy rozdział

Drugim rannym policjantem jest 27-letni Artur Morański. Pochodzi z Powroźnika w gminie Muszyna, w powiecie nowosądeckim. Jak podał portal sadeczanin.info, powołując się na sołtyskę miejscowości Krystynę Cieślik, ponad rok temu wziął ślub i przeprowadził się do Krakowa. Tam rozpoczął służbę w policji.

W Powroźniku nadal mieszkają jego rodzice i rodzeństwo. Wiadomość o dramatycznej interwencji młodego funkcjonariusza poruszyła mieszkańców miejscowości. Sołtyska podkreślała, że jego postawa jest przykładem odwagi i poświęcenia.

– Wierzymy, że nasze modlitwy zostaną wysłuchane i że wszyscy ranni policjanci wrócą do zdrowia – powiedziała Krystyna Cieślik.

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Kraków chce uhonorować rannych funkcjonariuszy

O postawie obu policjantów mówi także prezydent Krakowa Łukasz Gibała. Zwrócił się on o pilne przyznanie Jakubowi Kulikowi i Arturowi Morańskiemu tytułu Honorowego Obywatela Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa.

„Właśnie zwróciłem się o nadanie w trybie pilnym tytułu Honorowego Obywatela Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa dwóm policjantom – Arturowi Morańskiemu oraz Jakubowi Kulikowi, którzy wczoraj w bohaterskich okolicznościach unieszkodliwili mordercę, ratując życie kolejnych ludzi” – napisał Gibała.

Obaj funkcjonariusze mają za sobą zaledwie kilka lat służby w policji. Jak przekazała rzeczniczka małopolskiej policji, jeden pracuje w niej od półtora roku, drugi od dwóch i pół roku. W sobotę podczas interwencji zostali ciężko ranni. W niedzielę wybudzono ich ze śpiączki farmakologicznej.

Źródło: TVN24, Łukasz Gibała, sadeczanin.info

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