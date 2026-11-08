Tragedia w Krakowie. Po dramatycznych godzinach wreszcie dobre wieści! Chodzi o rannych

Niedzielny poranek (8 listopada) przyniósł nowe ustalenia dotyczące osób poszkodowanych podczas sobotniego zamachu w Krakowie. Rzeczniczka małopolskiej policji podinsp. Katarzyna Cisło poinformowała na antenie Polsat News, że dwie spośród kilkunastu osób hospitalizowanych w krakowskich placówkach z ranami postrzałowymi opuściły już szpitale.

Optymistyczne komunikaty płyną także w sprawie poszkodowanych mundurowych. Lekarze wybudzili ze śpiączki jednego z dwóch funkcjonariuszy, którzy odnieśli obrażenia w trakcie tej dramatycznej akcji.

Nasi policjanci dzielnie walczą. Też napłynęły informacje, że jeden z nich został wybudzony ze śpiączki - powiedziała rzeczniczka małopolskiej policji.

Apel o krew dla rannego w Krakowie policjanta Jakuba Kulika

W dalszym ciągu niezbędne jest wsparcie dla znajdującego się w ciężkim stanie starszego posterunkowego Jakuba Kulika. W związku z tym ogłoszono pilną zbiórkę krwi o grupie AB Rh+. Wszyscy chętni dawcy podczas wizyty w punkcie krwiodawstwa powinni wyraźnie wskazać, że oddają krew ze specjalnym przeznaczeniem właśnie dla Jakuba Kulika.

🚨PILNE❗️ Apel o krew dla Policjanta z Krakowa❗️ Starszy posterunkowy Jakub Kulik, który bez wahania stanął do walki z uzbrojonym zamachowcem, walczy w szpitalu o życie. Policjant został ciężko ranny i potrzebuje każdej kropli krwi. Potrzebna jest krew AB Rh+. Każdego, kto może pomóc, prosimy o zgłaszanie się do dowolnej stacji krwiodawstwa w całej Polsce. WAŻNE❗️ Przy oddawaniu krwi należy wskazać, że jest ona przeznaczona dla Jakuba KULIKA.— Polska Policja 🇵🇱 (@PolskaPolicja) November 8, 2026

Strzelanina na Rynku w Krakowie. Zginęło sześć osób

Dramatyczne sceny rozegrały się w sobotnie popołudnie. Zamaskowany 24-letni mężczyzna wjechał autem na płytę krakowskiego Rynku i zaczął strzelać do zgromadzonych tam przechodniów. Napastnika udało się zranić i obezwładnić dopiero po wymianie ognia z interweniującymi funkcjonariuszami policji.

Ostateczny bilans tego ataku jest wstrząsający. W wyniku strzelaniny śmierć poniosło sześć osób, a 16 kolejnych odniosło obrażenia. W gronie rannych znalazło się dwóch policjantów.