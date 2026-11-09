Student psychologii zmiażdżył Zbigniewa Bońka za wpis po zamachu w Krakowie. Nie do wiary, że to ciągle jest w sieci

Trudno powiedzieć, po co Zbigniew Boniek postanowił dorwać się do klawiatury w sobotni wieczór. Czasem lepiej zachować swoje refleksje dla siebie... O co chodzi? Po wygranym przez Widzew Łódź meczu z Pogonią Szczecin 3:0, "Zibi" w bardzo osobliwy sposób odniósł się do tego wydarzenia. Przypomnijmy, że kilka godzin wcześniej doszło do krwawego zamachu w Krakowie, w którym zginęło sześć osób, a kilkanaście zostało rannych. Boniek dwa wydarzenia postanowił... połączyć.

W tym smutnym i tragicznym dniu jedyny promyk nadszedł z najpiękniejszego stadionu… Serce Łodzi nareszcie świętuje pierwsze od dawnego czasu trzy punkty. Tak trzymać

- napisał były prezes PZPN. Nietrudno się domyślić, że jego słowa wywołały lawinę krytyki. W poniedziałek, 9 listopada, sprawdziliśmy profil Zbigniewa Bońka na platformie X i... kompromitujący wpis nadal tam wisi. Mało tego, nie znaleźliśmy też żadnych przeprosin czy choćby przyznania się do błędu. Ciekawy komentarz pod postem "Zibiego" zamieścił za to student psychologii.

Autor: X Zbigniew Boniek/ X (Twitter)

Paweł Wasiak jest nie tylko studentem psychologii na Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, lecz także pasjonatem technologii. Na co dzień projektuje i koduje aplikacje internetowe wspierające naukę, diagnozę i terapię. Odnosząc się do słów Zbigniewa Bońka, Wasiak zmiażdżył nie tyko autora wpisu. Oberwało się całego środowisku piłkarskiemu!

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Ten wpis tylko mi potwierdza, jak zdegenerowane jest całe środowisko piłkarskie w Polsce. Piłkarze. Sędziowie. Działacze. Prezesi związku, zmieniają się tylko nazwiska, etykiety, to czy dbają o swój wizerunek, czy mają wywalone. Ale w gruncie rzeczy kibiców i ogólnie ludzi mają w d***e.

- ostro ocenił. Rozumiemy oburzenie, ale wrzucanie wszystkich do jednego worka to też przesada.

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