Student psychologii zmiażdżył Zbigniewa Bońka za wpis po zamachu w Krakowie. Nie do wiary, że to ciągle jest w sieci

Trudno powiedzieć, po co Zbigniew Boniek postanowił dorwać się do klawiatury w sobotni wieczór. Czasem lepiej zachować swoje refleksje dla siebie... O co chodzi? Po wygranym przez Widzew Łódź meczu z Pogonią Szczecin 3:0, "Zibi" w bardzo osobliwy sposób odniósł się do tego wydarzenia. Przypomnijmy, że kilka godzin wcześniej doszło do krwawego zamachu w Krakowie, w którym zginęło sześć osób, a kilkanaście zostało rannych. Boniek dwa wydarzenia postanowił... połączyć.
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- napisał były prezes PZPN. Nietrudno się domyślić, że jego słowa wywołały lawinę krytyki. W poniedziałek, 9 listopada, sprawdziliśmy profil Zbigniewa Bońka na platformie X i... kompromitujący wpis nadal tam wisi. Mało tego, nie znaleźliśmy też żadnych przeprosin czy choćby przyznania się do błędu. Ciekawy komentarz pod postem "Zibiego" zamieścił za to student psychologii.
Paweł Wasiak jest nie tylko studentem psychologii na Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, lecz także pasjonatem technologii. Na co dzień projektuje i koduje aplikacje internetowe wspierające naukę, diagnozę i terapię. Odnosząc się do słów Zbigniewa Bońka, Wasiak zmiażdżył nie tyko autora wpisu. Oberwało się całego środowisku piłkarskiemu!
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Ten wpis tylko mi potwierdza, jak zdegenerowane jest całe środowisko piłkarskie w Polsce. Piłkarze. Sędziowie. Działacze. Prezesi związku, zmieniają się tylko nazwiska, etykiety, to czy dbają o swój wizerunek, czy mają wywalone. Ale w gruncie rzeczy kibiców i ogólnie ludzi mają w d***e.
- ostro ocenił. Rozumiemy oburzenie, ale wrzucanie wszystkich do jednego worka to też przesada.
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