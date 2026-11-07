Zbigniew Boniek wkurzył cały internet. W obliczu tragedii taki wpis

Widzew rozegrał bardzo dobre spotkanie i pokonał szczecińską drużynę aż 3:0. Zespół prowadzony przez Mateusza Stolarskiego nie dał większych szans rywalom, a komplet punktów wywołał radość wśród kibiców łódzkiego klubu. Zadowolenia z wyniku nie ukrywał również Boniek, który od lat pozostaje związany z Widzewem.

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Były reprezentant Polski opublikował wpis na platformie X. Problemem okazał się jednak jego kontekst. Boniek zdecydował się bowiem zestawić sportową radość z dramatem, który rozegrał się w Krakowie.

– W tym smutnym i tragicznym dniu jedyny promyk nadszedł z najpiękniejszego stadionu… Serce Łodzi nareszcie świętuje pierwsze od dawnego czasu trzy punkty. Tak trzymać – napisał.

W tym smutnym i tragicznym dniu, jedyny promyk nadszedł z najpiękniejszego stadionu⚽️🤛…. Serce Lodzi nareszcie świętuje pierwsze od dawnego czasu trzy punkty. Tak trzymać 👍🤛— Zbigniew Boniek (@BoniekZibi) November 7, 2026

Ostra reakcja internautów. Boniek znalazł się pod ostrzałem

Wpis nie spotkał się z pozytywnym odbiorem. Wielu użytkowników portalu X uznało, że łączenie zwycięstwa piłkarskiego zespołu z tragedią w Krakowie było nie na miejscu. W komentarzach pojawiły się bardzo krytyczne, a momentami wulgarne odpowiedzi.

Część internautów zarzucała Bońkowi brak wyczucia i podkreślała, że w obliczu śmierci niewinnych osób sport powinien zejść na dalszy plan. Jeden z komentujących stwierdził, że były szef PZPN powinien był zastanowić się nad treścią wpisu przed jego opublikowaniem.

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Inny użytkownik zwrócił uwagę na niefortunne zestawienie informacji o ofiarach tragedii z radością z trzech punktów zdobytych przez Widzew. Wśród reakcji znalazły się również komentarze sugerujące, że Boniek nie powinien był w ogóle wykorzystywać tak dramatycznych wydarzeń jako punktu odniesienia do sportowego sukcesu.

Tragedia w Krakowie przyćmiła sportowe emocje

Sobotnie wydarzenia w Krakowie wstrząsnęły opinią publiczną. W wyniku zamachu zginęło sześć osób, a kilkanaście zostało rannych. W takiej atmosferze wpis Bońka wywołał szczególnie duże kontrowersje.

Dyskusja wokół jego słów pokazała, jak ważne w podobnych okolicznościach jest odpowiednie dobranie tonu i kontekstu wypowiedzi. Choć intencją byłego prezesa PZPN-u mogło być podkreślenie radości z przełamania Widzewa, wielu odbiorców uznało, że zestawienie tych dwóch wydarzeń było po prostu niestosowne.