Od gali Złotej Piłki mówi o niej cały świat! Jej biust aż wylewał się na wierzch. Są już kontrowersje

Choć utalentowany 18-letni pomocnik Bayernu Monachium – nominowany do nagrody dla wschodzących gwiazd futbolu Lennart Karl – uchodzi za jeden z największych brylantów niemieckiej piłki, tego wieczoru musiał pogodzić się z rolą drugoplanową. W swojej kategorii musiał obejść się smakiem wobec wygranej Lamine'a Yamala, a w jego towarzystwie całą uwagę skupiła na sobie znana modelka i influencerka Zoe Kappele. Postawiła na stylizację, która z miejsca wywołała olbrzymie poruszenie!

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O Zoe Kappele, dziewczynie gwiazdy Bayernu, mówi już cały świat

Jej wieczorowa suknia z naprawdę głębokim dekoltem sprawiała wrażenie, jakby miała lada chwila odsłonić aż za wiele! Obfity biust celebrytki i nowej królowej niemieckich WAGs był wyeksponowany w tak bezkompromisowy sposób, że momentalnie wywołał falę reakcji w mediach na całym świecie.

Wystarczy jednak rzut oka na profile społecznościowe Kappele, by zrozumieć, że odważny, zmysłowy wizerunek to jej znak rozpoznawczy. Modelka regularnie publikuje tam gorące kadry w skąpych bikini, wyzywających strojach i stylizacjach podkreślających kobiece kształty. Od pamiętnego wieczoru gali Złotej Piłki jej konta przeżyły oblężenie nowych fanów ze świata piłki, a liczba obserwujących na Instagramie wynosi już blisko 200 tysięcy!

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Należy zaznaczyć, że wokół pary nie brakuje poważnych kontrowersji. Styl życia Zoe oraz dynamicznie rozwijający się związek z młodym piłkarzem budzą mieszane uczucia m.in. w samym Bayernie Monachium. Władze bawarskiego giganta kładą ogromny nacisk na dyscyplinę, profesjonalizm i spokój wokół swoich młodych talentów. W kuluarach otwarcie dyskutuje się o obawach, czy medialny szum, blichtr show-biznesu i skandale wizerunkowe nie odciągną 18-latka od ciężkiej pracy na boisku. Na razie jednak oboje zdają się zupełnie nie przejmować krytyką, a Zoe Kappele z dnia na dzień stała się najgłośniejszym nazwiskiem w celebryckim świecie!

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