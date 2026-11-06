Maja Chwalińska zaskoczyła odważnymi zdjęciami w bikini! Na wakacjach nie była sama!

Maja Chwalińska z powodu kontuzji nieco wcześniej zakończyła sezon i od razu wyskoczyła na jakże zasłużone wakacje. Finalistka Roland Garros nie napisała, gdzie spędziła czas, ale niemal na pewno były to Malediwy, bardzo popularna wśród tenisowych gwiazd wakacyjna destynacja. Po serii turniejów w Chinach Maja nie miała daleko na ten malowniczy archipelag. Zresztą Iga Świątek też po raz kolejny postawiła na Malediwy i wypoczywała tam w tym samym czasie co jej przyjaciółka z kortów.

Pojawiły się nowe zdjęcia Igi Świątek z Malediwów. Niektóre są naprawdę odważne!

Maja Chwalińska wypoczywała na urlopie w towarzystwie bliskich przyjaciółek. "To było baaaardzo potrzebne" - napisała na Instagramie 12. rakieta świata, publikując serię wakacyjnych zdjęć.

Przed Mają Chwalińska jeszcze dwa występy w tym roku. W dniach 20-21 listopada zagra w barwach reprezentacji Polski w meczu ze Szwecją w rozgrywkach BJK Cup (Włocławek). Potem kibice będą mogli ją podziwiać w pokazowym meczu z Lindą Noskovą (11 grudnia, Ergo Arena w Gdańsku). Sezon 2027 Maja zacznie w turnieju United Cup.

GALERIA: Maja Chwalińska na wakacjach!

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