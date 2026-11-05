Pojawiły się nowe zdjęcia Igi Świątek z Malediwów. Niektóre są bardzo odważne!

Bartosz Olszewski
2026-11-05 19:25

Iga Świątek po zakończonym wcześniej niż zwykle sezonie wyskoczyła na Malediwy, tak jak w poprzednich latach. W środę tenisowa gwiazda podzieliła się z fanami kilkoma zdjęciami z malowniczej wyspy. Teraz dorzuciła kolejne i materiał wideo. Niektóre kadry są bardzo odważne.

Kiedy jej największe rywalki przygotowywały się do wieńczącego sezon WTA Finals, Iga Świątek wypoczywała na Malediwach. Polska gwiazda tym razem nie wywalczyła awansu do prestiżowych mistrzostw, a w ostatnim turnieju nabawiła się bolesnej kontuzji uda, przez co tegoroczne stary zakończyła wcześniej niż planowała.

Prosto z Chin, gdzie grała w jesiennych turniejach, Iga Świątek wyskoczyła na Malediwy. Towarzyszyły jej bliskie przyjaciółki. Dzięki temu, że była liderka rankingu sezon skończyła kilka tygodni wcześniej niż zwykle, wakacyjny wypoczynek mógł być dłuższy.

W tym roku Iga Świątek wypoczywała na Huvafen Fushi. To luksusowy, 5-gwiazdkowy prywatny resort zlokalizowany na atolu North Malé na Malediwach. Położony na kameralnej, otoczonej bujną zielenią wyspie Nakachchafushi, oferuje wyjątkową prywatność i tradycyjną malediwską architekturę połączoną z nowoczesnym komfortem. Resort słynie na całym świecie przede wszystkim z posiadania pierwszego podwodnego spa, z którego można podziwiać rafę koralową i życie morskie.

Iga Świątek już w środę podzieliła się pierwszymi zdjęciami i krótką relacją z urlopu. Następnego dnia zamieściła więcej zdjęć i wideo. Opowiedziała na nim o bajecznych wakacjach w pięknej scenerii.

"Jak pewnie słyszycie, jest trochę wiatru. Fajnie być tak blisko tego żółwiołu, wiatru, wody.. Jest też dobre jedzonko, a to podstawa na wakacje, jak wiadomo. Myślę, że dużo osób powiedziałoby też o drinkach, ale to nie w moim przypadku. Ogólnie bardzo się cieszę, że tu jestem. Każdy dzień naprawdę jest trochę wyjątkowy, bo jest to zdrowa atrakcja, z której można skorzystać. Pierwszy tydzień spędziłam na totalnym leniuchowaniu. Musiałam odespać, zjeść może trochę inne jedzenie niż to, które miałam przez ostatni miesiąc w Chinach. Wyspę można przejść pieszo 10-15 minut. Nigdy nie byłam na tak małej wyspie. To niesamowite, że jest to taka mała społeczność i można na tak małej przestrzeni zorganizować miejsce, gdzie spotykają się ludzie z całego świata"

GALERIA: Iga Świątek na wakacjach na Malediwach

Iga Świątek na wakacjach na Malediwach, odważne kadry
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