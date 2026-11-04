Rajskie wakacje Igi Świątek na Malediwach! Nie była tam sama [ZDJĘCIA]

Dla Igi Świątek to niecodzienne chwile. Po raz pierwszy od 2020 roku nie bierze udziału w wieńczącym sezon turnieju WTA Finals. Choć dla kibiców brak Polki w elitarnej imprezie to spora strata, sama zawodniczka zyskała bezcenny czas na wyleczenie dolegliwości zdrowotnych z końcówki sezonu i pełen reset psychiczny.

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Iga Świątek na Malediwach. Nie była sama!

Droga do wypoczynku okazała się wyjątkowo krótka – po ostatnich występach w turniejach w Chinach podróż na malowniczy archipelag na Oceanie Indyjskim zajęła zaledwie chwilę. Malediwy od lat pozostają jednym z ulubionych kierunków światowej czołówki tenisa, a Świątek regularnie wraca w to miejsce, by złapać oddech po wyczerpujących miesiącach na korcie.

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Jako pierwsi obecność tenisistki w rajskim kurorcie odnotowali azjatyccy fani, którzy spotkali Polkę na miejscu i pochwalili się wspólnymi fotografiami w mediach społecznościowych. Po kilku dniach ciszy głos zabrała sama tenisistka, publikując na Instagramie obszerną relację podsumowującą wakacje.

"Wiem, wiem… stęskniliście się! Nie martwcie się, zaraz to nadrobię małą wakacyjną aktualizacją" – napisała Świątek, publikując materiały obrazujące poszczególne punkty urlopu: czytanie książek na plaży z niesamowitymi widokami, spotkania z lokalną fauną (zarówno na lądzie, jak i pod wodą), próbowanie wyśmienitego lokalnego jedzenia, podziwianie zapierających dech w piersiach zachodów słońca z najlepszymi ludźmi, krótką przerwę od tenisa – choć, jak sama żartobliwie zaznaczyła: tak jakby, wykorzystując rakietę tenisową w praktycznych celach

Idze Świątek na Malediwach towarzyszyły przyjaciółki, które nazywa "najlepszymi ludźmi". Dziewczyny w pełni korzystały z rajskich uroków, a już niedługo tenisistkę czeka rozpoczęcie intensywnych przygotowań do nowego sezonu, który zacznie od turnieju w Brisbane na początku stycznia.

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