Rajskie wakacje Igi Świątek na Malediwach! Nie była tam sama [ZDJĘCIA]

Bartosz Olszewski
KH
2026-11-04 9:30

Intensywny sezon za nią, czas na regenerację. Iga Świątek po zakończeniu tegorocznych startów natychmiast udała się na urlop. Polska tenisistka ponownie postawiła na sprawdzony kierunek – wypoczywała na Malediwach, skąd podzieliła się ze swoimi fanami serią urokliwych zdjęć. Iga nie była na tych rajskich wakacjach sama!

Dla Igi Świątek to niecodzienne chwile. Po raz pierwszy od 2020 roku nie bierze udziału w wieńczącym sezon turnieju WTA Finals. Choć dla kibiców brak Polki w elitarnej imprezie to spora strata, sama zawodniczka zyskała bezcenny czas na wyleczenie dolegliwości zdrowotnych z końcówki sezonu i pełen reset psychiczny.

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Iga Świątek na Malediwach. Nie była sama!

Droga do wypoczynku okazała się wyjątkowo krótka – po ostatnich występach w turniejach w Chinach podróż na malowniczy archipelag na Oceanie Indyjskim zajęła zaledwie chwilę. Malediwy od lat pozostają jednym z ulubionych kierunków światowej czołówki tenisa, a Świątek regularnie wraca w to miejsce, by złapać oddech po wyczerpujących miesiącach na korcie.

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Galeria zdjęć 27

Jako pierwsi obecność tenisistki w rajskim kurorcie odnotowali azjatyccy fani, którzy spotkali Polkę na miejscu i pochwalili się wspólnymi fotografiami w mediach społecznościowych. Po kilku dniach ciszy głos zabrała sama tenisistka, publikując na Instagramie obszerną relację podsumowującą wakacje.

"Wiem, wiem… stęskniliście się! Nie martwcie się, zaraz to nadrobię małą wakacyjną aktualizacją" – napisała Świątek, publikując materiały obrazujące poszczególne punkty urlopu:

czytanie książek na plaży z niesamowitymi widokami,

spotkania z lokalną fauną (zarówno na lądzie, jak i pod wodą),

próbowanie wyśmienitego lokalnego jedzenia,

podziwianie zapierających dech w piersiach zachodów słońca z najlepszymi ludźmi,

krótką przerwę od tenisa – choć, jak sama żartobliwie zaznaczyła: tak jakby, wykorzystując rakietę tenisową w praktycznych celach

Idze Świątek na Malediwach towarzyszyły przyjaciółki, które nazywa "najlepszymi ludźmi". Dziewczyny w pełni korzystały z rajskich uroków, a już niedługo tenisistkę czeka rozpoczęcie intensywnych przygotowań do nowego sezonu, który zacznie od turnieju w Brisbane na początku stycznia.

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