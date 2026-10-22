Iga Świątek przyłapana na Malediwach! Fani zrobili jej zdjęcia w czasie urlopu

Michał Chojecki
Michał Chojecki
2026-10-22 12:39

Iga Świątek zakończyła już sezon i od razu wyskoczyła na tak bardzo jej potrzebne wakacje. Tenisową gwiazdę spotkali na Malediwach jej kibice z Azji, którzy zrobili sobie z Polką pamiątkowe zdjęcia.

Iga Świątek po raz pierwszy od 2020 roku nie zagra w kończących sezon WTA Finals, ale przynajmniej ma dzięki temu więcej czasu na spokojny odpoczynek. 

"To był jeden z najbardziej wymagających sezonów w mojej karierze - pełen wyzwań, zmian i lekcji, z których wiele wyniosłam. Jestem szczególnie dumna z pracy, jaką wykonaliśmy w drugiej połowie roku oraz z postępów, które osiągnęłam. Daje mi to ogromną pewność co do tego, co przede mną. Ostatnie miesiące - a właściwie ostatnie lata - były niezwykle intensywne. Czuję, że potrzebuję odpoczynku, aby w pełni zregenerować organizm. I właśnie to zamierzam zrobić - tym razem poświęcę na to nieco więcej czasu" - napisała Iga we wtorek na Instagramie, informując fanów, że podjęła decyzję o zakończeniu sezonu i w tym roku nie wystąpię już w żadnym turnieju.

Zaraz potem Polka była już na wakacjach. Tak jak w poprzednich latach, Iga Świątek wyskoczyła na Malediwy, które są bardzo popularnym kierunkiem wśród tenisowych gwiazd. Z Chin, gdzie nasza tenisistka, grała ostatnie turnieje w sezonie, na ten malowniczy archipelag nie jest daleko. Dlatego Iga mogła szybko rozpocząć tak bardzo jej potrzebny urlop w pięknym miejscu.

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Igę Świątek na Malediwach spotkała para jej kibiców z Azji. Zrobili sobie z Polką pamiątkowe zdjęcia, do których tenisistka chętnie zapozowała.

Jeść śniadanie i trafić na Igę Świątek – co za niesamowite szczęście, haha! To się nazywa mieć farta, siedziała przy stoliku obok podczas posiłku. Do tego zrobiliśmy sobie wspólne zdjęcie, a ona jeszcze życzyła szefowi wszystkiego najlepszego z okazji urodzin. Szef jest tak podekscytowany, że aż go nosi, hahahaha! - napisał fan, publikując zdjęcia z Igą w chińskich mediach społecznościowych. Publikujemy je pod galerią z wakacyjnymi zdjęciami Świątek.

GALERIA: Iga Świątek wypoczywa na wakacjach

Uśmiechnięta Iga Świątek w okularach na plaży. Na miniaturze tenisistka z kotem. O jej urlopie przeczytasz na SE.
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