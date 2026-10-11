Zjawiskowa Iga Świątek w czerwonej sukience! Skradła show na imprezie w Wuhan

Iga Świątek zaraz po porażce z Elise Mertens (6:7, 3:6) w ćwierćfinale WTA 1000 w Pekinie ruszyła do Wuhan, gdzie rusza kolejny duży turniej. Zanim zacznie zmagania na korcie, pojawiła się na tzw. Players Party czyli poprzedzającej zawody imprezie zawodniczek. Polska gwiazda postawiła na elegancką czerwoną sukienkę. Do tego tradycyjnie postawiła na buty na płaskim obcasie. Iga wyglądała zjawiskowo i bardzo dziewczęco. Oby jeszcze lepiej zaprezentowała się już na korcie. Poniżej zdjęcia Igi z imprezy w Wuhan.

Po losowaniu turnieju WTA 1000 w Wuhan jasne było, że Iga Świątek, która rozpocznie zmagania od 2. rundy, powalczy z jedną z kwalifikantek. Teraz już wiadomo, z kim może się zmierzyć nasza najlepsza tenisistka. Iga zagra z... Magdaleną Fręch albo z Mananchayą Sawangkaew. Co prawda Magda w finałowej rundzie kwalifikacji przegrała (6:7, 4:6) z Japonką Aoi Ito, ale dzięki wysokiej pozycji w rankingu wskoczyła do głównej drabinki jako szczęśliwa przegrała. Mananchayą Sawangkaew, jej rywalka w 1. rundzie, wygrała kwalifikacje. Polscy kibice mogą ją pamiętać z pechowego dla Mai Chwalińskiej meczu w 1. rundzie tegorocznego Wimbledonu (kontuzja i porażka Polki mimo piłki meczowej).

Iga Świątek trafiła do tej samej ćwiartki drabinki co Aryna Sabalenka, więc panie mogą się spotkać w ćwierćfinale. Maja Chwalińska trafiła w 1. rundzie na Egipcjankę Mayar Sherif i zagra z nią we wtorek. Iga pierwszy mecz rozegra w środę.

GALERIA: Iga Świątek w czerwonej sukience na imprezie w Wuhan

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Turniej WTA w Wuhan to zawody rangi WTA 1000, ale format jest tu inny niż poprzedzająca te zawody bardziej prestiżowa impreza w Pekinie. Wolny los w 1. rundzie ma tylko osiem najwyżej rozstawionych zawodniczek. Iga Świątek (nr 9 WTA) skorzystała na rezygnacji Jeleny Rybakiny (potem wycofała się również Coco Gauff) i znajdzie się w tym gronie. Odpadła Magda Linette.

Iga Świątek zabrała głos po porażce z Elise Mertens w Pekinie

Iga Świątek wciąż jest w grze o kończące sezon WTA Finals w Indian Wells, ale jej szanse bardzo się skurczyły. Polka ściga się głównie z Czeszką Karoliną Muchovą i gdyby wygrała turniej WTA w Pekinie, traciłaby do niej już bardzo mało punktów. Niestety, nasza gwiazda niespodziewanie uległa w stolicy Chin (6:7, 3:6) Belgijce Elise Mertens, odpadając już w ćwierćfinale. Teraz potrzebuje bardzo dobrego rezultatu w Wuhan.

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Iga Świątek zagra w turnieju WTA w Wuhan po raz drugi w karierze. Poprzednio powalczyła tam rok temu i doszła do ćwierćfinału, w którym w bardzo słabym stylu przegrała 1:6, 2:6 z Jasmine Paolini. Rok temu turniej ten wygrała Coco Gauff, która teraz wycofała się z powodu przemęczenia. Trzykrotnie w WTA Wuhan triumfowała Aryna Sabalenka, która pod nieobecność Jeleny Rybakiny będzie rozstawiona z numerem 1.