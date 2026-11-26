Magda Linette w bikini, Aleksandra Kwaśniewska komentuje po angielsku

Magda Linnette to obecnie trzecia najlepsza tenisistka w Polsce (za Igą Świątek i Mają Chwalińską). W sezonie 2026 udało jej się nawet pokonać Igę Świątek 1:6, 7:5, 6:3 podczas turnieju w Miami. Mniej więcej dwa miesiące później - w maju - los zetknął dwie Polki w 3. rundzie Roland Garros. Tym razem Raszynianka pewnie pokonała Magdę Linette 6:4, 6:4, choć nie był to dla Igi łatwy pojedynek. Generalnie jednak urodzona w Poznaniu 34-letnia tenisistka może być bardzo zadowolona z kończącego się roku. Jego zwieńczeniem była wygrana w turnieju WTA 250 w Chennai. Potem przyszła pora na bardzo zasłużone, ale też bardzo krótkie wakacje. Magda Linette pochwaliła się zdjęciami w bikini. Odsłaniające bardzo dużo fotki rozpaliły internet, a wpis tenisistki wymownie skomentowała m.in. Aleksandra Kwaśniewska, córka byłego prezydenta RP. - Enjoy! - napisała po angielsku i dodała emotkę przedstawiającą serduszko. Nie tylko Kwaśniewska była zachwycona widokami. Inni internauci zwrócili uwagę na świetnie wyrzeźbioną sylwetką zawodniczki, w szczególności na "kratę" na brzuchu.

Galeria: Magda Linette na gorących zdjęciach

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Krótkie wakacje Magdy Linette

Już po powrocie z urlopu Magda Linette pojawiła się na konferencji prasowej. Tam wyjawiła, że jej wakacje trwały... niecałe trzy dni.

Magda Linette w bikini na plaży. Wakacyjne zdjęcia pięknej tenisistki

Trochę też dlatego, że pojawiły mi się jakieś nowe obowiązki, których nie miałam w planach. Poza tym finał w Cennaj przesunął się o jeden dzień i tak z pięciu planowanych wolnych dni zrobiło się dwa i pół. Nie narzekam, gdyż wcześniej zdarzało się, że nie miałam prawie w ogóle urlopu. Rok temu wyjechałam na pierwsze wakacje od czterech lat

- zdradziła tenisistka, która nowy rok zacznie od turniejów w Australii - Oaklands i Hobart. Będą one swoistym preludium do rywalizacji w Australian Open.

Wykształcenie Magdy Linette robi ogromne wrażenie! Poświęciła na nie dużo czasu!