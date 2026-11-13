Magda Linette pokazała wakacyjne zdjęcia w bikini. Wszyscy od razu zwrócili uwagę na jedną część jej ciała

Magda Linette po triumfie w Indiach i awansie na 43. miejsce w rankingu wreszcie mogła wyskoczył na krótki urlop. "Profesjonalny wycieczkownik... Tymczasowo. 3-dniowy kontrakt" - napisała tenisistka na Instagramie, publikując zdjęcia z wakacji.

Reprezentantka Polski spaceruje na nich po malowniczej plaży, wygrzewając się w słońcu. Na fotografiach widać ją w dwuczęściowy kostiumie kąpielowym, więc można podziwiać wysportowane ciało zawodniczki z Poznania.

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Jeden anatomiczny szczegół od razu przyciąga uwagę - pięknie wyrzeźbione mięśnie brzucha. "Ta krata!" - skomentowała fotki Paula Kania, koleżanka z tenisowych kortów. Podobnie zdjęcia komentowali kibice. "Ale krata na brzuchu! Uprawiasz jakiś sport?", "No nie ma pytań, co za sylwetka!", "Ale forma!" - to niektóre reakcje fanów.

GALERIA: Magda Linette na wakacjach

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