Po dramacie w Krakowie rusza ważna inicjatywa. Robert Lewandowski i inni namawiają

Michał Skiba
Michał Skiba
2026-11-13 16:31

Nie trzeba być lekarzem ani ratownikiem, żeby uratować komuś życie. Wystarczy wiedzieć, jak zareagować w krytycznym momencie. Właśnie z takim przesłaniem rusza inicjatywa „Ratuj Świadomie”, oferująca bezpłatne szkolenia z pierwszej pomocy i elementów ratownictwa taktycznego. Projekt napędza znany przedsiębiorca – ale także ratownik medyczny – Martin Kaczmarski. Do nauki nawołuje między innymi Robert Lewandowski, Kamil Glik i Sławomir Peszko

Śmigłowiec ratunkowy na rynku w Krakowie. Na wstawce Robert Lewandowski. O akcji Ratuj Świadomie przeczytasz na SE.
Autor: Paweł Kibitlewski/SUPER EXPRESS, WOJCIECH MATUSIK / POLSKAPRESS/ East News

Dramatyczne wydarzenia na krakowskim rynku przypominają, jak ważna jest umiejętność szybkiego reagowania w sytuacjach zagrożenia życia. W takich momentach liczą się nie tylko profesjonalne służby ratunkowe, ale również świadkowie zdarzenia.

Odpowiedzią na potrzebę powszechnej edukacji w tym zakresie jest projekt „Ratuj Świadomie”, realizowany przez Fundację Świadomy Medyk.

Martin Kaczmarski angażuje się w edukację ratowniczą

W inicjatywę zaangażowany jest Martin Kaczmarski – przedsiębiorca, prezes Kaczmarski Group, fundator Fundacji Świadomy Medyk, a także ratownik medyczny-wolontariusz w Pogotowiu Ratunkowym we Wrocławiu.

Projekt łączy społeczne zaangażowanie z praktyczną edukacją. Nie chodzi wyłącznie o teorię. Uczestnicy mają poznać konkretne procedury, które można wykorzystać w sytuacjach bezpośredniego zagrożenia życia.

Robert Lewandowski promuje akcję
Autor: rl9_/ Instagram

Czego można nauczyć się podczas szkolenia? Program bezpłatnego szkolenia online „Po prostu ratuj” obejmuje pięć ważnych zagadnień:

  • Tamowanie masywnych krwotoków – wykorzystanie staz taktycznych i opasek uciskowych.
  • Otwarta rana klatki piersiowej – rozpoznawanie zagrożeń i stosowanie opatrunków wentylowych
  • Metody tamowania krwawień w okolicach pach i pachwin
  • Podstawy resuscytacji krążeniowo-oddechowej
  • Defibrylator AED – zasady korzystania z urządzenia

Sportowcy i znane nazwiska mogą pomóc dotrzeć z przekazem do milionów Polaków

Ważnym elementem skutecznej edukacji społecznej jest dotarcie do jak najszerszego grona odbiorców. Sportowcy, których obserwują miliony kibiców, mają w tym zakresie ogromny potencjał.

Wśród nazwisk wskazywanych w kontekście promocji inicjatywy pojawiają się m.in. Robert Lewandowski, Zillmann, Kamil Glik, Sławomir Peszko, Łukasz Piszczek oraz Jakub Kamiński.

Szkolenia odbywają się online i są bezpłatne. Organizatorzy przygotowali krótkie, 30-minutowe spotkania, podczas których uczestnicy mogą zdobyć wiedzę dotyczącą reagowania w najtrudniejszych sytuacjach.

Najbliższe terminy zaplanowano na 14 i 15 listopada 2026 roku.

Bezpłatne szkolenia i zapisy: https://ratujswiadomie.pl/

Łukasz Piszczek również promuje akcję Ratuj Świadomie
Autor: lukaszpiszczek_lp26/ Instagram
Kamil Glik nawołuje do zapisywania się
Autor: kamilglik25/ Instagram
Sławomir Peszko również promuje akcję
Autor: slawomirpeszko/ Instagram
 
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