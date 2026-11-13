Po dramacie w Krakowie rusza ważna inicjatywa. Robert Lewandowski i inni namawiają

Dramatyczne wydarzenia na krakowskim rynku przypominają, jak ważna jest umiejętność szybkiego reagowania w sytuacjach zagrożenia życia. W takich momentach liczą się nie tylko profesjonalne służby ratunkowe, ale również świadkowie zdarzenia.

Odpowiedzią na potrzebę powszechnej edukacji w tym zakresie jest projekt „Ratuj Świadomie”, realizowany przez Fundację Świadomy Medyk.

Martin Kaczmarski angażuje się w edukację ratowniczą

W inicjatywę zaangażowany jest Martin Kaczmarski – przedsiębiorca, prezes Kaczmarski Group, fundator Fundacji Świadomy Medyk, a także ratownik medyczny-wolontariusz w Pogotowiu Ratunkowym we Wrocławiu.

Projekt łączy społeczne zaangażowanie z praktyczną edukacją. Nie chodzi wyłącznie o teorię. Uczestnicy mają poznać konkretne procedury, które można wykorzystać w sytuacjach bezpośredniego zagrożenia życia.

Autor: rl9_/ Instagram

Czego można nauczyć się podczas szkolenia? Program bezpłatnego szkolenia online „Po prostu ratuj” obejmuje pięć ważnych zagadnień:

Tamowanie masywnych krwotoków – wykorzystanie staz taktycznych i opasek uciskowych.

Otwarta rana klatki piersiowej – rozpoznawanie zagrożeń i stosowanie opatrunków wentylowych

Metody tamowania krwawień w okolicach pach i pachwin

Podstawy resuscytacji krążeniowo-oddechowej

Defibrylator AED – zasady korzystania z urządzenia

Sportowcy i znane nazwiska mogą pomóc dotrzeć z przekazem do milionów Polaków

Ważnym elementem skutecznej edukacji społecznej jest dotarcie do jak najszerszego grona odbiorców. Sportowcy, których obserwują miliony kibiców, mają w tym zakresie ogromny potencjał.

Wśród nazwisk wskazywanych w kontekście promocji inicjatywy pojawiają się m.in. Robert Lewandowski, Zillmann, Kamil Glik, Sławomir Peszko, Łukasz Piszczek oraz Jakub Kamiński.

Szkolenia odbywają się online i są bezpłatne. Organizatorzy przygotowali krótkie, 30-minutowe spotkania, podczas których uczestnicy mogą zdobyć wiedzę dotyczącą reagowania w najtrudniejszych sytuacjach.

Najbliższe terminy zaplanowano na 14 i 15 listopada 2026 roku.

Bezpłatne szkolenia i zapisy: https://ratujswiadomie.pl/

Autor: lukaszpiszczek_lp26/ Instagram

Autor: kamilglik25/ Instagram