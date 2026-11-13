Po dramacie w Krakowie rusza ważna inicjatywa. Robert Lewandowski i inni namawiają

Dramatyczne wydarzenia na krakowskim rynku przypominają, jak ważna jest umiejętność szybkiego reagowania w sytuacjach zagrożenia życia. W takich momentach liczą się nie tylko profesjonalne służby ratunkowe, ale również świadkowie zdarzenia.
Odpowiedzią na potrzebę powszechnej edukacji w tym zakresie jest projekt „Ratuj Świadomie”, realizowany przez Fundację Świadomy Medyk.
Martin Kaczmarski angażuje się w edukację ratowniczą
W inicjatywę zaangażowany jest Martin Kaczmarski – przedsiębiorca, prezes Kaczmarski Group, fundator Fundacji Świadomy Medyk, a także ratownik medyczny-wolontariusz w Pogotowiu Ratunkowym we Wrocławiu.
Projekt łączy społeczne zaangażowanie z praktyczną edukacją. Nie chodzi wyłącznie o teorię. Uczestnicy mają poznać konkretne procedury, które można wykorzystać w sytuacjach bezpośredniego zagrożenia życia.
Czego można nauczyć się podczas szkolenia? Program bezpłatnego szkolenia online „Po prostu ratuj” obejmuje pięć ważnych zagadnień:
- Tamowanie masywnych krwotoków – wykorzystanie staz taktycznych i opasek uciskowych.
- Otwarta rana klatki piersiowej – rozpoznawanie zagrożeń i stosowanie opatrunków wentylowych
- Metody tamowania krwawień w okolicach pach i pachwin
- Podstawy resuscytacji krążeniowo-oddechowej
- Defibrylator AED – zasady korzystania z urządzenia
Sportowcy i znane nazwiska mogą pomóc dotrzeć z przekazem do milionów Polaków
Ważnym elementem skutecznej edukacji społecznej jest dotarcie do jak najszerszego grona odbiorców. Sportowcy, których obserwują miliony kibiców, mają w tym zakresie ogromny potencjał.
Wśród nazwisk wskazywanych w kontekście promocji inicjatywy pojawiają się m.in. Robert Lewandowski, Zillmann, Kamil Glik, Sławomir Peszko, Łukasz Piszczek oraz Jakub Kamiński.
Szkolenia odbywają się online i są bezpłatne. Organizatorzy przygotowali krótkie, 30-minutowe spotkania, podczas których uczestnicy mogą zdobyć wiedzę dotyczącą reagowania w najtrudniejszych sytuacjach.
Najbliższe terminy zaplanowano na 14 i 15 listopada 2026 roku.
Bezpłatne szkolenia i zapisy: https://ratujswiadomie.pl/