83-letni muzyk się rozwodzi! Jego piąte małżeństwo przetrwało 5 lat

Spis treści Roger Waters i jego pięć małżeństw. Historia związków muzyka Pink Floyd

W mediach pojawiły się zaskakujące doniesienia na temat życia osobistego Rogera Watersa. Jak informuje magazyn „People”, ceniony basista i współzałożyciel kultowego zespołu Pink Floyd zdecydował się na rozwód.

Dokumenty rozwodowe z inicjatywy samego muzyka wpłynęły do Sądu Najwyższego w Nowym Jorku 10 listopada. Z akt sprawy wynika, że postępowanie ma charakter „sporny”. Taki status oznacza, że pomiędzy basistą a jego obecną żoną Kamilah Chavis wciąż istnieje co najmniej jedna nierozstrzygnięta kwestia.

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Roger Waters i jego pięć małżeństw. Historia związków muzyka Pink Floyd

Muzyk poślubił Kamilah Chavis w październiku 2021 roku, mając wówczas 78 lat. Po ceremonii artysta publicznie deklarował ogromne szczęście ze znalezienia wartościowej partnerki, która towarzyszy mu w życiu.

Kamilah Chavis to już piąta małżonka w życiorysie gwiazdora. Na ślubnym kobiercu po raz pierwszy stanął w 1969 roku u boku Judith Trim, z którą nie miał potomstwa i rozwiódł się w 1975 roku. Zaledwie rok później jego żoną została Carolyne Christie. Para doczekała się dwójki dzieci, w tym syna Harry'ego Watersa, który poszedł w ślady ojca i również zajmuje się muzyką. To małżeństwo zakończyło się w 1992 roku, a zaledwie rok po rozstaniu artysta ożenił się po raz trzeci. Wybranką była Priscilla Phillips, która urodziła mu syna, jednak ten związek przetrwał tylko do 2001 roku. Po czwarty ślub artysta sięgnął w 2012 roku. Po trwających aż osiem lat zaręczynach poślubił aktorkę Laurie Durning, lecz rozwiódł się z nią zaledwie trzy lata później.

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Warto dodać, że wspomniany wcześniej syn legendarnego członka Pink Floyd odwiedzi nasz kraj w 2027 roku. Harry Waters wystąpi 30 maja 2027 roku na warszawskim Torwarze z widowiskiem „LEGACY — A Pink Floyd Show”. Sam Roger Waters odpowiada za główną koncepcję tego przedsięwzięcia, natomiast jego syn pokieruje zespołem jako lider oraz dyrektor muzyczny.

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