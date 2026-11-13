Barbara Kurdej-Szatan dostawała groźby śmierci. Pisano, że "wystrzelają ich wszystkich"!

Barbara Kurdej-Szatan bała się wyjść z domu. "Miałam lęki"

Barbara Kurdej-Szatan to aktorka i prezenterka, która zdobyła popularność dzięki reklamie sieci komórkowej. Z "blondynki z reklamy" stała się jedną z największych gwiazd polskiego show biznesu. Przez kilka lat można było ją oglądać w "M jak miłość". Pojawiła się również w "Pierwszej miłości", "W rytmie serca" czy "Zaraz wracam". Na dużym ekranie brylowała w komediach romantycznych.

Aktorka jest bardzo zaangażowana w sprawy społeczne, co nie wszystkim się podobało. Pod koniec 2021 roku opublikowała opublikowała bardzo emocjonalny wpis, w którym odniosła się do kryzysu migracyjnego na granicy polsko-białoruskiej. Jej słowa o funkcjonariuszach Straży Granicznej błyskawicznie wywołały gigantyczną aferę, a Barbara Kurdej-Szatan znalazła się pod ostrzałem krytyki.

Została zwolniona z "M jak miłość", a później jej sprawą zajęła się prokuratura. Głośna afera mocno odbiła się na karierze Barbary Kurdej-Szatan, a jej konsekwencje aktorka odczuwa do dziś. Niedawno gościła w podcaście w podcaście RMF FM "PS. I Love You by Ama" prowadzonym przez Annę-Marię Sieklucką.

Dawna gwiazda "M jak miłość" wyznała, że sytuacja sprzed lat mocno się na niej odbiła. Była dosłownie przytłoczona falą hejtu, która się na nią wtedy wylała. Miała stany lękowe i bała się wychodzić z domu.

Miałam jakieś lęki. Bałam się wyjść do większej grupy obcych ludzi gdzieś w Polsce, bo się bałam, że mnie ponad połowa nienawidzi i ktoś będzie mi chciał zrobić coś złego - wspominała aktorka.

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Barbara Kurdej-Szatan dostawała groźby śmierci

Barbara Kurdej-Szatan bała się nie tylko o swoje bezpieczeństwo, ale również swoich bliskich, w tym malutkiego synka i niespełna dziesięcioletniej córki. Dziewczynka musiała jeździć do szkoły pod opieką rodziców. Aktorka otrzymywała bowiem groźby śmierci. W rozmowie z Anną-Marią Sieklucką stwierdziła, że przez skoro paparazzi mogą znaleźć jej adres, to każdy może to zrobić - również osoby, które wysyłały pogróżki. Takie wiadomości spływały również do współpracującej z nią agencji.

I do agencji też były maile, że wystrzelają ich wszystkich, jeżeli będą mi dawać pracę - wspominała Kurdej-Szatan.

Agent gwiazdy miał zgłosić sprawę na policję, ale prokuratura stwierdziła, że "nie odnaleziono znamion czynu zabronionego". Aktorka dodała, że gdyby sama chciała składać pozwy, to musiałyby ich być tysiące.

W rozmowie panie poruszyły również temat obecnej sytuacji zawodowej Barbary Kurdej-Szatan. Okazuje się, że do dziś odczuwa konsekwencje sytuacji sprzed pięciu lat. Nadal zdarza się, że jest "blokowana".

Jestem blokowana często, jeżeli mam gdzieś wystąpić. Jest bardzo dużo hejtu. Ale jestem blokowana też tak naprawdę często z dwóch stron - podsumowała.

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