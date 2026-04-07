Niepokojące sceny w teatrze! Kurdej-Szatan i strażacy w heroicznym boju o życie

Sekundy decydowały o życiu! Basia Kurdej-Szatan w epicentrum tragedii

Wielkanoc to czas nadziei i cudów, a tego wieczoru aktorka i cały zespół teatralny mogli poczuć to na własnej skórze. Barbara Kurdej-Szatan, razem z Heleną Englert, zaczęła spektakl w pełnym skupieniu, ale w pewnym momencie usłyszały niepokojące szmery na widowni.

Na widowni siedział starszy pan, który nagle zniknął dla świata - siedział nieruchomo, oczy zamknięte, obok niego ludzie w szoku. Barbara i Helena natychmiast zaczęły wołać o pomoc, a krzyk aktorek dotarł do kulis.

Zobaczyłyśmy na widowni starszego Pana, siedział w bezruchu z zamkniętymi oczami, obok ludzie przerażeni. Zaczęłyśmy krzyczeć za kulisy, aby wezwali pogotowie i czy jest na sali lekarz - mówiła Kurdej-Szatan.

Na ratunek ruszyli studenci Akademii Pożarniczej, którzy tego dnia również uczestniczyli w spektaklu. Marcel, Szymon i Paweł bez chwili wahania przystąpili do reanimacji. Dzięki błyskawicznej i profesjonalnej reakcji młodych strażaków, życie mężczyzny zostało uratowane. Kilka dni później zespół otrzymał dobrą wiadomość - stan pacjenta był stabilny, a z oddziału intensywnej terapii trafił na kardiologię.

Nasi dzielni strażacy przez 20 minut prowadzili akcję ratunkową, zanim na miejsce dotarło pogotowie. Udało się przywrócić akcję serca - opisywała aktorka.

Pomimo dramatycznych wydarzeń Barbara i jej koleżanki postanowiły dokończyć spektakl. Publiczność, świadoma heroicznej akcji ratunkowej, nagrodziła bohaterów owacjami na stojąco. Aktorka przyznała, że te chwile przypomniały jej, jak kruche jest życie i jak ważna jest natychmiastowa reakcja w sytuacjach krytycznych.

