Balanga u Miszczaka do 3 nad ranem! Tak dyrektor Polsatu uczcił urodziny z tłumem gwiazd

Huczna impreza urodzinowa Edwarda Miszczaka

Edward Miszczak już 18 marca obchodził 71 urodziny. Poczekał jednak z imprezą do weekendu. W sobotę zaprosił gości nie do wytwornego lokalu czy wynajętej sali, a do skromnego bistro na warszawskiej Pradze Północ. Tam, w niezobowiązującej atmosferze, goście bawili się niemal do białego rana!

Wśród znanych twarzy paparazzi wypatrzyli między innymi Pawła Małaszyńskiego (49 l.) z żoną, Barbarę Kurdej-Szatan (40 l.) z mężem Rafałem, Martę Żmudę Trzebiatowską (41 l.), Małgorzatę Ohme (46 l.), jej ex - Bartosza Węglarczyka (55 l.), Andrzeja Nejmana (51 l.) z synem Jakubem, Katarzynę Kolendę-Zaleską (62 l.), która raczyła się co chwilę dymkiem na powietrzu i oczywiście żonę solenizanta - Annę Cieślak (45 l.), która obdarowywała go czułymi gestami i pocałunkami. Wielu gości przyniosło wielkie pęki balonów by uczcić dyrektora Polsatu i wznoszono całą noc liczne kieliszki ku jego czci. Impreza trwała do 3 nad ranem!

Edward Miszczak i zaprzyjaźnione gwiazdy

Edward Miszczak od lat jest duszą towarzystwa. Wielokrotnie był widywany na licznych imprezach, bankietach, afterparty i spotkaniach towarzyskich z biznesmenami i gwiazdami. Nic też dziwnego, ze wiele osób ze świata show-biznesu chce się ogrzać przy jednej z najważniejszych postaci polskiej telewizji. Po przejęciu rządów w Polsacie od carycy - Niny Terentiew - to właśnie Miszczak rozdaje karty w stacji. Na przykład obecna na imprezie urodzinowej Małgorzata Ohme właśnie została ogłoszoną nową pracowniczką śniadaniówki "Halo tu Polsat". Przypadek?

60