Filigranowa Edyta Herbuś zachwyciła w czerwieni. Za to Anna Maria Sieklucka błysnęła dekoltem!

Tłum gwiazd na premierze spektaklu

Wiosna obfituje w wydarzenia, na których chętnie pojawiają się gwiazdy show-biznesu. W środowy wieczór część z nich stawiła się na uroczystej premierze spektaklu "Wpadka" w reżyserii Macieja Kowalewskiego. Na imprezie warszawskiej Scenie Relax nie mogło zabraknąć aktorek i aktorów związanych z przedstawieniem.

Na ściance zapozowali m.in. Łukasz Płoszajski, Krzysztof Wieszczek, Ewa Gawryluk, Karolina Chapko, Anna-Maria Sieklucka, Michał Piróg, Anna Gzyra-Augustynowicz, Paweł Koślik, Sebastian Cybulski.

Obok obsady spektaklu pojawiły się też inne znane twarze, w tym Edyta Herbuś, Błażej Stencel, Dawid Czupryński, Ewa Skibińska, Marcelina Leszczak, Michalina Robakiewicz, Marek Siudym, Olga Kalicka, Monika Daukszo czy Wojciech Mecwaldowski.

Zobacz również: "Love is Blind: Polska" od samego początku zaskakuje. To już wiemy o uczestnikach!

Stylizacje gwiazd na premierze

Premiery to również okazja do zaprezentowania pięknych stylizacji. Wiele pań zdecydowało się na podobny element garderoby, czyli obszerną marynarkę. W tym Karolina Chapko i Olga Kalicka miały niemal bliźniacze czarne stylizacje - oversizowe marynarki z dołem odsłaniającym ich zgrabne nogi. Z kolei Edyta Herbuś narzuciła długi żakiet na obcisłą minisukienkę. Aktorka zdecydowanie kradła spojrzenia.

W damskiej wersji garnituru zaprezentowały się Małgorzata Lewińska i Joanna Moro. Anna-Maria Sieklucka postanowiła odsłonić nieco więcej niż jej koleżanki. Do eleganckiej czarnej spódnicy dobrała żakiet w tym samym kolorze, pod którym miała jedynie finezyjny stanik. W naszej galerii zobaczycie, kto jeszcze pojawił się na premierze.

Zobacz również: Chuda jak nigdy! Fani alarmują po nowych zdjęciach Dybowskiej

56

Quiz: dopasuj aktora do bohatera w "Samo życie" z Polsatu. Kogo grała Edyta Herbuś? Pytanie 1 z 21 Krzysztof Banaszyk w "Samo życie" grał Mirka Kubiaka Jarka Kubiaka Przemka Wolińskiego Następne pytanie