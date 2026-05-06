Alicja Szemplińska zaskakuje tuż przed Eurowizją. Pokazała nową wersję swojego hitu

Maksymilian Kluziewicz
2026-05-06 20:30

Na kilka dni przed startem Eurowizji 2026, Alicja Szemplińska, polska reprezentantka, opublikowała na oficjalnym kanale ESC nową, gospelową aranżację utworu "Pray". Nagrana z Sienna Gospel Choir wersja błyskawicznie zdobyła serca internautów, którzy przewidują świetny wynik 24-latki w nadchodzącym konkursie.

Alicja Szemplińska
Alicja Szemplińska powalczy o finał Eurowizji z utworem "Pray"

Alicja Szemplińska szykuje się do kluczowego występu na Eurowizji 2026 w Wiedniu, do którego awans zapewniła sobie pewną wygraną w polskich preselekcjach. Z utworem "Pray" 24-letnia wokalistka staje przed szansą na spełnienie swoich marzeń. Warto pamiętać, że jej droga na europejską scenę była długa – choć wygrała eliminacje już w 2020 roku, wyjazd uniemożliwiła pandemia. Rok później polskim reprezentantem w Rotterdamie ogłoszono Rafała Brzozowskiego, a w 2023 roku artystka uplasowała się w krajowych kwalifikacjach na 6. pozycji.

Nowa wersja piosenki "Pray" zbiera rewelacyjne oceny

Artystka znajduje się już w Wiedniu, gdzie bierze udział w wymagających próbach z polską delegacją, dopracowując każdy element występu. Mimo napiętego harmonogramu przygotowała dla słuchaczy coś specjalnego – przedstawiła nową, konkursową wersję piosenki "Pray". Triumfatorka "The Voice of Poland" podjęła współpracę z zespołem Sienna Gospel Choir, co zaowocowało niezwykle poruszającym, gospelowym brzmieniem utworu. Odświeżona aranżacja spotkała się z entuzjastycznym przyjęciem wśród słuchaczy, którzy prognozują Polsce czołowe miejsce w rywalizacji.

Fani zachwyceni utworem "Pray" w wykonaniu Alicji Szemplińskiej i Sienna Gospel Choir

Utwór "Pray" w nowej aranżacji pojawił się na głównym koncie YouTube Eurowizji. To właśnie z tą piosenką 12 maja artystka powalczy o miejsce w finale. Kolaboracja z Sienna Gospel Choir nadała kompozycji niesamowitej, wielowymiarowej mocy. Komentarze pod wideo są przepełnione superlatywami, a wielu internautów wskazuje Polkę jako główną pretendentkę do zwycięstwa.

"WINNER ALERT; ARCYDZIEŁO! Potrzebuję tej wersji na Spotify NA JUŻ; Wow! Mam gęsią skórkę wszędzie! Jest najbardziej utalentowaną wokalistką tegorocznej Eurowizji! Brawa dla niej!; Lepsze niż oryginał" - czytamy.

