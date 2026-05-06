Dramat na autostradzie A4! Pod Katowicami doszło do karambolu, są ranni

Karambol na A4 pod Katowicami! Lądował śmigłowiec LPR, są ranni

Do poważnego wypadku doszło na autostradzie A4 w rejonie Katowic. Na wysokości 337. kilometra w kierunku Wrocławia zderzyło się aż pięć pojazdów: cztery samochody osobowe i ciężarówka.

- Do zdarzenia doszło z udziałem 5 pojazdów, w tym 4 pojazdów osobowych oraz jednego pojazdu ciężarowego. W wyniku zdarzenia 2 osoby zostały poszkodowane - podaje śląska policja.

Jedna z nich, kierowca seata, została przetransportowana do szpitala śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Pasażerka tego auta trafiła do placówki medycznej karetką.

Sytuacja na drodze była bardzo trudna. Początkowo, jak informowali funkcjonariusze, dwa pasy ruchu – środkowy i prawy – są zablokowane. Ruch odbywa się lewym pasem. Wkrótce jednak w związku z działaniami służb i lądowaniem śmigłowca droga została całkowicie zamknięta.

- Droga w tym miejscu jest całkowicie zablokowana w związku ze zdarzeniem drogowym z udziałem 5 pojazdów. Na miejscu ląduje śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego – przekazała śląska policja.

Utrudnienia na autostradzie A4. Policja apeluje o ostrożność

Służby apelują do kierowców o rozwagę.

- Apelujemy o zachowanie szczególnej ostrożności oraz stosowanie się do poleceń służb pracujących na miejscu zdarzenia – podkreślają funkcjonariusze.

