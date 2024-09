Małgorzata Ohme w TVN przez lata wypracowała sobie niezłą pozycję. Jednak nic nie trwa wiecznie, o czym brutalnie przekonała się w czerwcu 2023 roku. Wtedy nagle z TVN zwolniono piątkę prowadzących program "Dzień dobry TVN". Poza Małgorzatą Ohme pracę stracili Anna Kalczyńska, Agnieszka Woźniak-Starak, Małgorzata Rozenek i Andrzej Sołtysik. Niemal rok po tym przykrym dla dziennikarzy zdarzeniu Anna Kalczyńska w rozmowie z Anną Wendzikowską (ona również pracowała przy "Dzień dobry TVN") do niego wróciła.

- wyznała była gwiazda TVN, która zupełnie nie spodziewała się tego, że władze stacji podziękują jej za współpracę. W końcu przez 9 lat pracy w "Dzień dobry TVN" wyrobiła sobie markę.

Pod artykułem prezentujemy galerię: Wszystkie kobiety Kuby Wojewódzkiego. Król TVN-u to łamacz kobiecych serc!

- zdradziła Anna Kalczyńska.

Rozstanie z "Dzień dobry TVN" mocno przeżyła także Małgorzata Ohme. Ona także była zaskoczona zakończeniem współpracy ze śniadaniówką.

- zaznaczyła Małgorzata Ohme w rozmowie z portalem Wirtualnemedia.pl. Tuż po tym, gdy dowidziała się, że TVN ją wyrzucił, wsiadła na skuter i pojechała do domu do podwarszawskiego Milanówka. W trudnych chwilach psycholożce pomógł były mąż - prof. Rafał Ohme, z którym była gwiazda TVN ma dwoje dzieci.

- wyjawiła Małgorzata Ohme. Lekarstwem na utratę pracy miał być płacz.

Powiedział: "rozumiem, że płaczesz, wprawdzie to wszystko nie było tego warte, ale popłacz, to ci ulży. A po trzech dniach masz się pozbierać i powiedzieć mi, po co wstałaś z łóżka". Na trzeci dzień po jego wizycie wpadłam w panikę: i co ja mu powiem?