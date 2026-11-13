Mandaryna nie ma czasu na meblowanie. Wiśniewski wyręcza ją w urządzaniu wspólnego gniazdka!

Maksymilian Kluziewicz
2026-11-13 5:23

Mandaryna (48 l.) i Michał Wiśniewski (54 l.) nie tracą czasu. Byli małżonkowie chcą jak najszybciej zamieszkać ze sobą. Problematyczny w planowaniu wspólnej przyszłości jest jednak udział Marty w "Tańcu z Gwiazdami". Pochłonięta przygotowaniami do kolejnych odcinków show gwiazda nie ma czasu urządzać domu. Na szczęście może liczyć na ukochanego, który wolne chwile wykorzystuje na buszowanie po targach meblowych!

Budowa domu i dekorowanie wnętrz wymagają sporo czasu. A kiedy jest się Michałem Wiśniewskim i Mandaryną, doba jest jeszcze krótsza. Kiedy wokalista koncertuje, Marta wylewa siódme poty na treningach do kolejnych odcinków "Tańca z Gwiazdami". Byli małżonkowie robią jednak wszystko, by mieć czas na pielęgnowanie łączącego ich uczucia i nadrobienie zaległości.

Przecież nie samym "Tańcem z Gwiazdami" człowiek żyje. My w dalszym ciągu urządzamy w międzyczasie dom, dbamy o naszą relację, no i realizujemy plany, które zadzieją się po programie - mówił Wiśniewski w rozmowie z Eską.

Wiśniewski urządza dom, a Mandaryna tańczy

A przeprowadzka już tuż, tuż. Willa o powierzchni 570 m² w końcu nabiera kształtów i zyskuje duszę. Za wystrój wnętrz nie odpowiada wcale Mandaryna. Udział w "Tańcu z Gwiazdami" jest na tyle angażujący, że gwiazda, choćby chciała, nie ma czasu na chodzenie po sklepach i wybieranie akcesoriów. Na szczęście może liczyć na ukochanego.

Michał bardzo dba o to, żeby mnie też trochę z tego wyręczać. Oczywiście przeprowadzka jest w toku, ale dopiero po programie zacznę zastanawiać się, co jest w kartonach - wyznała ze śmiechem.

Wiśniewski wyręcza Mandarynę!

To, że Mandaryna nie biega po sklepach w poszukiwaniu mebli czy dodatków, nie oznacza, iż nie jest w ogóle zaangażowana w urządzanie pięknej willi, w której zamieszka z byłym mężem i teściową Grażyną. Artystka podkreśliła, że mimo natłoku aktywności pozostaje na łączach z Michałem Wiśniewskim, który co rusz podsyła jej nowe propozycje.

Narzucam [swoją wizję], ale na szczęście nie muszę robić tego osobiście… Możemy wszystko wybierać przez internet albo rozmawiając ze sobą. Staram się, jak tylko mogę, ale no wiadomo, zajmę się tym dopiero po zakończeniu "Tańca z Gwiazdami" - wyjaśniła.

Najnowsze zdjęcia paparazzi pokazują, że Wiśniewski rzeczywiście jest zaabsorbowany wiciem wspólnego gniazdka z matką Xaviera i Fabienne. Wokalista osobiście zawitał na targi meblowe w Warszawie, gdzie z wielkim zainteresowaniem przeglądał propozycje producentów. Tego dnia Mandarynie zapewne trudno było odkleić się od telefonu.

Uśmiechnięci Mandaryna i Michał Wiśniewski. Na miniaturach piosenkarz wybierający meble. Więcej przeczytasz na SE.
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