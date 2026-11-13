Tak zmieniała się Julia Kamińska. Tej metamorfozy nikt się nie spodziewał

Pamiętacie nieśmiałą dziewczynę w niemodnych okularach i aparacie na zębach? Ten obrazek na lata przylgnął do Julii Kamińskiej. Dziś, patrząc na jej najnowsze zdjęcia, trudno uwierzyć, że to ta sama osoba. Z szarej myszki stała się ikoną stylu, która z odwagą eksperymentuje z wizerunkiem.

Na przestrzeni lat obserwowaliśmy jej spektakularną metamorfozę. Zmieniała fryzury, kolory włosów i stylizacje, za każdym razem zaskakując fanów. Julia Kamińska to dowód na to, jak bardzo wizerunek może ewoluować wraz z rozwojem kariery i pewności siebie. Ta przemiana to gotowy materiał na film.

Tak dzisiaj wygląda pierwsza Brzydula. Ana Maria Orozco to piękność jakich mało! Pamiętacie jeszcze jej rolę w słynnej telenoweli Yo soy Betty, la fea

Początki kariery Julii Kamińskiej. Pamiętacie ją z tych ról?

Zanim stała się gwiazdą ogólnopolskiego formatu, stawiała pierwsze kroki w gdańskim Teatrze Edukacyjnym Wybrzeże. Już wtedy pokazywała niezwykły talent, wcielając się w Julię w „Romeo i Julii” czy pisząc własne sztuki. Widzowie mogli ją dostrzec w epizodycznych rolach, na przykład jako Tosię w serialu „Ja wam pokażę!” czy Majkę w „Barwach szczęścia”.

Mało kto wiedział, że za aktorską pasją kryła się też solidna edukacja. Julia Kamińska jest bowiem absolwentką germanistyki na Uniwersytecie Gdańskim. Jednak to światła kamer przyciągały ją do siebie.

Jedna rola Julii Kamińskiej odmieniła jej życie. To był strzał w dziesiątkę

Przełom nadszedł w 2008 roku i miał na imię Ula Cieplak. Rola tytułowej bohaterki w serialu „BrzydUla” okazała się strzałem w dziesiątkę. Widzowie z zapartym tchem śledzili losy dziewczyny z Rysiowa, a Julia Kamińska z dnia na dzień stała się ulubienicą całej Polski. To właśnie za tę kreację otrzymała prestiżową Telekamerę w 2010 roku.

Jej zaangażowanie w projekt było ogromne. Nie tylko zagrała główną rolę, ale także napisała scenariusze do kilku odcinków i nagrała nową wersję hitu Anny Jantar „Tyle słońca w całym mieście”. To był moment, który zdefiniował jej karierę na lata.

Julia Kamińska to nie tylko aktorka. Jej kariera pełna jest zaskoczeń

Julia Kamińska nigdy nie pozwoliła się zaszufladkować. W 2010 roku udowodniła, że ma talent taneczny, wygrywając w parze z Rafałem Maserakiem 11. edycję „Tańca z gwiazdami”. Chwilę później jej głos oczarował najmłodszych, gdy wcieliła się w Roszpunkę w animacji „Zaplątani” czy Judy Hopps w hicie „Zwierzogród”.

W kolejnych latach zaskakiwała jeszcze bardziej. Założyła zespół Julia i Nieprzyjemni, a w 2024 roku wydała solowy album „Sublimacja”. Sprawdzała się jako scenarzystka przy takich produkcjach jak „Singielka” czy „Pierwsza miłość”. Była też jurorką w programie „Mask Singer” i zajęła trzecie miejsce w show „Twoja twarz brzmi znajomo”.

Aktorka znana jest również ze swojego zaangażowania społecznego. Głośno wspiera społeczność LGBT i akcje charytatywne, co w 2025 roku przyniosło jej nagrodę Influencer Odpowiedzialny Społecznie podczas gali Hashtagi Roku.

Życie prywatne Julii Kamińskiej. Z kim związana była gwiazda?

Choć Julia Kamińska chroni swoją prywatność, jej związki od lat budziły zainteresowanie mediów. Przez wiele lat była związana ze starszym od siebie scenarzystą Piotrem Jaskiem, z którym tworzyła zgrany duet zarówno w życiu, jak i w pracy. Ich rozstanie w 2021 roku było dla wielu zaskoczeniem.

Wcześniej jej partnerem był aktor Lew Murzenko. Po rozstaniu z Jaskiem aktorka przez pewien czas spotykała się z izraelskim przedsiębiorcą Roie Weinsteinem. Dziś jej serce ponownie jest zajęte. Julia Kamińska odnalazła szczęście u boku Włocha o imieniu Michele.

QUIZ. Jak dobrze znasz serial BrzydUla? Pamiętasz te sceny sprzed lat? Pytanie 1 z 12 Gdzie pierwszy raz spotkali się Ula i Marek? Pod siedzibą firmy F&D W gabinecie Marka W Rysiowie Następne pytanie

Ile lat ma Julia Kamińska i jak wygląda dziś? Zobaczcie jej najnowsze zdjęcia

Julia Kamińska urodziła się 13 listopada 1987 roku. Oznacza to, że w 2026 roku skończy 39 lat. Patrząc na jej energię, wszechstronność i nieustanny rozwój, trudno w to uwierzyć. Gwiazda wciąż jest na fali, a fani mogą ją oglądać w serialach „Pierwsza miłość” i najnowszej produkcji „Szpital św. Anny”.

Jak przez te wszystkie lata zmieniała się jedna z najpopularniejszych polskich aktorek? Jak wyglądała na początku kariery, a jak prezentuje się dzisiaj? Zobaczcie jej niesamowitą metamorfozę w naszej galerii zdjęć.