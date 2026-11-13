Agnieszka Włodarczyk ma dziecko na czterech łapach! Założyła psu uroczy sweterek

Pies jest częścią rodziny Agnieszki Włodarczyk

Agnieszka Włodarczyk od lat podkreśla, jak ważną rolę w jej życiu odgrywa rodzina. Aktorka bardzo ceni wspólne chwile z najbliższymi i stara się dbać o to, aby w ich domu nie brakowało miłości, ciepła i wzajemnego wsparcia. Od trzech lat tworzy szczęśliwe małżeństwo ze sportowcem Robertem Karasiem. Para wspólnie wychowuje 5-letniego syna Milana. Ważne miejsce zajmuje w niej również ukochany piesek, który jest pełnoprawnym członkiem domowego grona. Włodarczyk nie ukrywa, że darzy zwierzę wyjątkowym uczuciem. Czworonożny pupil często pojawia się na jej profilach w mediach społecznościowych.

ZOBACZ TAKŻE: Roksana Węgiel na Biegu Niepodległości. Na starcie towarzyszyli jej mąż i wyrośnięty brat

Spacer w czerwonym sweterku

Popularna aktorka wybrała się na spacer ze swoim ukochanym czworonożnym przyjacielem. Wspólne wyjście stało się okazją do spędzenia czasu na świeżym powietrzu, mimo niezbyt sprzyjającej pogody. Tym razem uwagę zwracał nie tylko sam pupil, ale również jego wyjątkowa stylizacja. Piesek Agnieszki Włodarczyk miał na sobie czerwony sweterek, który nie tylko dodawał mu uroku, ale przede wszystkim chronił przed chłodem. Trzeba przyznać, że w takim wydaniu prezentował się naprawdę rozczulająco! Intensywny kolor ubranka doskonale przyciągał wzrok, a sam czworonóg wyglądał jednocześnie słodko i elegancko. Widać, że jego właścicielka doskonale wie, jak zadbać o komfort swojego ulubieńca. Zdjęcia można zobaczyć w galerii w tym artykule.

ZOBACZ TAKŻE: Aneta P. z zarzutami prokuratorskimi. Zwyciężczyni "Tańca z Gwiazdami" w poważnych tarapatach

Jak zmieniała się Agnieszka Włodarczyk?