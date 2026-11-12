Burzliwe rozstanie gwiazd TVN. Robert Żuchowski milczy, ale Aneta nie "trzyma języka za zębami". "Niżej już nie można upaść"

Aneta i Robert Żuchowscy poznali się na planie szóstej edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia". Ich historia należała do tych, które dawały widzom nadzieję, że miłość odnaleziona w telewizyjnym eksperymencie może przetrwać próbę czasu. Małżonkowie stworzyli rodzinę i doczekali się dwójki dzieci – Mieszka i Hani. Przez kolejne lata pokazywali w mediach społecznościowych wspólne życie, dlatego informacje o kryzysie w ich związku zaskoczyły obserwatorów.

Od pewnego czasu internauci zwracali uwagę na brak wspólnych zdjęć małżonków. Pojawiały się również pytania o to, dlaczego Aneta przebywa z dziećmi w Warszawie, podczas gdy Robert pokazywał się w innym miejscu. Para długo nie komentowała tych doniesień. W piątek 6 listopada Robert zdecydował się jednak przerwać milczenie.

Robert Żuchowski ogłosił rozstanie

W instagramowym oświadczeniu Robert wrócił do początków swojej znajomości z Anetą. Przypomniał, że poznali się pięć lat wcześniej na planie programu TVN. Przyznał, że kiedy decydowali się na założenie rodziny, wyobrażał sobie wspólną przyszłość na długie lata. Rzeczywistość potoczyła się jednak inaczej. Jak poinformował, rozstali się niespełna dwa miesiące przed opublikowaniem komunikatu.

Mężczyzna zapewnił również, że zakończenie małżeństwa nie zmienia jego podejścia do ojcostwa. Podkreślił, że nadal chce aktywnie uczestniczyć w życiu Mieszka i Hani. Nie zamierzał natomiast opowiadać publicznie o przyczynach rozpadu związku.

Aneta Żuchowska ujawnia, jak wygląda jej życie z dziećmi po rozstaniu

Jedno z pytań internautów dotyczyło wspólnego domu i tego, czy nadal mieszka tam babcia. Aneta rozwiała wątpliwości, ale przy okazji nie ukrywała żalu związanego z sytuacją, w jakiej się znalazła.

"Czy zostajemy w tym domu - pytacie się - i czy Babcia mieszka z nami. Oczywiście, że zostajemy, nie mam zamiaru jeszcze bardziej zmieniać im życia... Mimo że od pierwszego dnia "angielskiego wyjścia" zostałam ze wszystkim sama. Taki szacunek do małżeństwa, o którym było pisane w "oświadczeniu", taki szacunek do czegokolwiek..." – napisała.

Aneta wspomniała również o osobie, na której może szczególnie polegać. Jak się okazuje, ogromnym wsparciem jest dla niej babcia.

Dobrze, że jest ona. Inaczej Hania musiałaby budzić się z nami o 6:30.... To dla niej środek nocy. A tak było, jak zostaliśmy zostawieni sami sobie ze wszystkim. Była taka wymęczona, że wróciła do dwóch drzemek jak za czasów niemowlaka... Na szczęście wszystko w miarę wróciło do normy

Mocne słowa Anety Żuchowskiej

Najmocniejsza wypowiedź Anety dotyczyła jednak wcześniejszego komunikatu Roberta. Kobieta nawiązała do jego zapewnień o szacunku do niej i zachowaniu powodów rozstania w tajemnicy. Nie kryła, że ma zupełnie inne odczucia dotyczące tego, co wydarzyło się po zakończeniu związku.

Co by nie mówili o braku klasy, nie można niżej upaść i mieć mniej klasy od tego, co nam zostało zrobione, od zostawienia kobiety z dwójką małych dzieci samej ze wszystkim. Bo rozstać zawsze się można, ale dzieci, ich codzienne życie i obowiązki z nimi związane - to nie znika. Dzieci to dzieci. Kończąc więc, większego braku klasy nie można pokazać. Co bym nie mówiła, co bym nie pisała... niżej się nie da.

Aneta wspomniała również, że dostała propozycję, że jeżeli sobie nie radzi, to "ktoś" może zabrać dzieci do siebie. Była tym oburzona.

A najlepsze to jeszcze zaproponować, że jeśli ci ciężko, to zabiorę dzieci w ogóle z ich domu i od matki. Zamiast być przy dzieciach. Jakie jeszcze ciekawe propozycje dostanę?

Robert ratuje bezdomnego kotka

Tymczasem Robert pokazał zdjęcia z synkiem, który pomaga mu naprawiać telefony. Najnowsze fotki na jego profilu na Instagramie pokazują, jak Żuchowski ratuje maleńkiego, bezdomnego kotka. W kwestiach, które porusza Aneta - milczy.

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