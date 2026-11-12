Nazwisko Stuhr znane w kosmosie! Maciej szuka rakiety

Maciej Stuhr od lat jest obecny zarówno na ekranach kin, jak i na deskach teatrów. W filmie zadebiutował jako nastolatek w „Dekalogu” X Krzysztofa Kieślowskiego. Potem widzowie pokochali go za role w ekranowych hitach: „Fuks”, „Chłopaki nie płaczą”, „Testosteron”. Aktor chętnie udziela głosu postaciom w filmach animowanych.

W warszawskim Teatrze Komedia można obecnie oglądać jego program "Młody Stuhr u bram starości". W jego dorobku teatralnym znalazły się kultowe spektakle Krzysztofa Warlikowskiego, m.in. "(A)pollonia", "Anioły w Ameryce", „Koniec, „Kabaret warszawski, „Francuzi".

Nazwisko Stuhr poleciało w kosmos!

Tym razem o aktorze zrobiło się głośno za sprawą wiadomości, która zdecydowanie wyróżnia się na tle jego zawodowych osiągnięć. Okazuje się, że planetoida o numerze 690092 otrzymała nazwę Stuhr. To wyjątkowy gest ze strony polskich astronomów Michała Żołnowskiego i Michała Kusiaka, którzy odkryli ten obiekt.

Informacja o nadaniu nazwy pojawiła się w biuletynie Międzynarodowej Unii Astronomicznej z 9 listopada 2026 r. W uzasadnieniu przypomniano dorobek aktora, komika i reżysera oraz jego wkład w polską kulturę.

Maciej Stuhr opublikował wpis na Facebooku, w którym podziękował odkrywcom i pogratulował im astronomicznego osiągnięcia. Przyznał też, że jest nieco onieśmielony takim wyróżnieniem. Nie zabrakło oczywiście żartu. Aktor zestawił nową wiadomość z dotychczasowym powodem do dumy, czyli odciskiem swojej dłoni w alei gwiazd w Ciechocinku.

Złożył także krótką deklarację, która rozbawiła jego obserwatorów.

"Jestem zaszczycony i onieśmielony. Idę szukać rakiety" – napisał Maciej Stuhr.

Fani pospieszyli z gratulacjami

Fani pogratulowali Maciejowi Stuhrowi nizwykłego wyróżnienia, ale nie mogli też przepuścić okazji do zabawy słowem. Jeden z internautów zaproponował nawet określenie "Astuhroida?", nawiązując do nazwiska aktora i planetoidy.

Inni podchwycili żart o rakiecie. W komentarzach pojawiły się sugestie, by Stuhr najpierw zaopatrzył się w teleskop i poszukał swojego nowego kosmicznego adresu.

Padło także zdanie, że aktor znalazł się już niemal w niebie.

Co ciekawe, w tym samym wydaniu biuletynu Międzynarodowej Unii Astronomicznej pojawiły się także inne polskie akcenty. Nazwy otrzymały obiekty upamiętniające między innymi astronoma Sławomira Rucińskiego, fizyczkę Zofię Huppenthal oraz Czesława Stawikowskiego. Wyróżniono również Grudziądz. Maciej Stuhr ma więc naprawdę kosmiczny powód do świętowania!

Jerzy Stuhr "poleciał" w kosmos w "Seksmisji". Jak widać, Maciej naprawdę "doleciał" już dalej. Gratulujemy!

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