Izabela Kuna faworyzowana w „Tańcu z Gwiazdami”? Iwona Pavlović tłumaczy wysokie oceny

Rywalizacja w 19. odsłonie programu „Taniec z Gwiazdami” wkracza w kluczowy etap. Tuż przed ćwierćfinałem na parkiecie pozostała dokładnie połowa początkowej stawki, czyli sześć duetów. W gronie uczestników wciąż walczących o Kryształową Kulę znajduje się znana aktorka Izabela Kuna, która w swoich choreografiach łączy kroki taneczne z talentem dramatycznym. Część fanów formatu podejrzewa jednak nieczyste intencje i systematycznie wytyka sędziom ulgowe traktowanie uczestniczki. Do tych zarzutów odniosła się Iwona Pavlović.

Izabela Kuna w „Tańcu z Gwiazdami” pod lupą widzów

Podczas minionego odcinka słynna Czarna Mamba powstrzymała się od przesadnej pobłażliwości wobec występującej gwiazdy. Stojąca na czele jury ekspertka oceniła popis Izabeli Kuny na osiem punktów, co na tym zaawansowanym etapie rywalizacji stanowi dość przeciętny wynik. W wywiadzie udzielonym dla Radia Eska Iwona Pavlović zdradziła, czym dokładnie ujmuje ją popularna artystka.

„No dzisiaj ode mnie miała najniższą notę, nie miała takiej wysokiej noty. Wiesz co, to jest bardzo trudny temat, nie wiem, czy mamy czas, żebym się rozwinęła. Powiem ci, że patrząc na ostatnie lata, nie pamiętam takiej artystki, która z takim warsztatem tanecznym, jaki ma, z taką techniką tańca, jaką ma – nie do końca zawsze właśnie idealną – po prostu bardzo działała na nas tą emocją, tym czymś. Nie wiem, czy pamiętasz, zadałam pytanie przy Izie i to mnie nurtuje cały czas. Jak jest turniej tańca, to ja nie mam wątpliwości, co ja oceniam. To jest turniej, to jest sport: 1, 2, 3, 5, 10 i tu w ogóle nie mamy wątpliwości. W programie "Taniec z gwiazdami" nie do końca. Staram trzymać tych kryteriów, ale jednak to jest program rozrywkowy i czasami trzeba mrugnąć i do widza” - powiedziała.

Ikona tanecznego show Polsatu zaznaczyła również, że specyficzny odbiór występów Izabeli Kuny wynika z wyjątkowej aury, którą uczestniczka wytwarza wokół siebie podczas kontaktu na żywo w studiu telewizyjnym.

Iwona Pavlović wyjaśnia oceny dla Izabeli Kuny

Szefowa składu sędziowskiego wytłumaczyła, jak to się dzieje, że pomimo pewnych braków w technice aktorka wywołuje wśród oceniających tak duży entuzjazm. Jurorka zaznaczyła zarazem, że w najnowszym występie zabrakło jej czysto tanecznego wrażenia, co bezpośrednio przełożyło się na surowszą niż dotychczas notę.

Ivona Pavlović doświadczyła biedy

„W przypadku Izy być może cały czas się trochę mruga, ale tak ona na nas tutaj działa. Ja mam wrażenie, że to przez ekran nie zawsze się przebija, ale ta bezpośrednia jej relacja z nami tak wpływa. Dzisiaj z kolei przyznaję, że nie oczarowało mnie to, ponieważ uważam, że cały występ był zdominowany przez śpiew i przez muzykę. Iza dała radę, że to wszystko było okej, ale mam wrażenie, że tutaj ten słabszy warsztat taneczny troszkę zadecydował, że bardziej działała na nas muzyka niż na to, co się działo na parkiecie”.