Dodatkowe bilety na finał "Tańca z Gwiazdami”. Polsat uruchamia ostatnią pulę

Wejściówki na widownię programu „Taniec z Gwiazdami” wyprzedają się błyskawicznie. Widzowie, którzy do tej pory bezskutecznie próbowali zdobyć miejsca w studiu i poczuć atmosferę tanecznego widowiska na żywo, mają jednak powody do zadowolenia. Już za chwilę telewizja Polsat udostępni ostatnią, dodatkową pulę biletów, która obejmie najważniejszy odcinek sezonu, czyli wielki finał.

Kiedy odbędzie się finał 19. edycji programu „Taniec z Gwiazdami”?

Pierwotne plany zakładały, że rozstrzygnięcie 19. odsłony „Tańca z Gwiazdami” nastąpi 22 listopada. Plany te pokrzyżowały jednak tragiczne wydarzenia w Krakowie oraz wprowadzona po nich żałoba narodowa. Z tego powodu stacja zdecydowała o przeniesieniu ćwierćfinału na następny tydzień, co automatycznie przesunęło emisję wielkiego finału na niedzielę 29 listopada.

Zwroty i wymiana biletów na „Taniec z Gwiazdami” po zmianie daty

Widzowie posiadający wejściówki na odwołane wydarzenie z 8 listopada oraz poprzedzającą je próbę generalną dostali już z powrotem swoje pieniądze. Inne wyjście przewidziano dla osób, które zaopatrzyły się wcześniej w bilety na pierwotny termin finału oraz jego próbę. Zyskali oni możliwość bezpłatnej wymiany posiadanych wejściówek na nową datę, czyli 29 listopada, dzięki czemu fani z wcześniej zarezerwowanymi miejscami unikną dodatkowych opłat. Niezależnie od tych udogodnień organizatorzy wprowadzą do otwartej sprzedaży kolejną pulę biletów na finałowe starcie w programie „Taniec z Gwiazdami”.

Gdzie i kiedy kupić bilety na finał programu „Taniec z Gwiazdami”?

Dystrybucja dodatkowych biletów na decydujące starcie wystartuje w piątek 13 listopada, punktualnie o godzinie 10.00. Zainteresowani będą mogli nabyć wejściówki zarówno na niedzielny odcinek emitowany na żywo 29 listopada, jak i na poprzedzającą go próbę generalną. Należy przy tym pamiętać, że bilety nabyte wcześniej na nagrania z 15 oraz 22 listopada pozostają w pełni ważne, a ich właściciele nie muszą podejmować żadnych dodatkowych działań, aby wejść do studia. Transakcji na finał „TzG” będzie można dokonać za pośrednictwem portalu www.biletyna.pl.

Jasper Sołtysiewicz i Daria Syta-Grobelna podczas prób przed ćwierćfinałem