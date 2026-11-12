Polska gwiazda opublikowała zdjęcia z partnerką i się zaczęło. Przejmujące słowa o parach jednopłciowych

Justyna Wasilewska pokazała zdjęcia z ukochaną

Kilka miesięcy temu Joanna Jarmołowicz zdecydowała się na coming out. Od tamtej pory aktorka coraz śmielej opowiada o swojej partnerce. Kilka dni temu panie postanowiły zapozować do wspólnego zdjęcia, na którym partnerka gwiazdy "Na dobre i na złe" nie ukrywa już twarzy.

Swoją partnerkę niedawno pokazała również Justyna Wasilewska. Aktorka znana m.in. z serialu "Heweliusz" czy filmu "Sztuka kochania. Historia Michaliny Wisłockiej" coming out ma już za sobą. O swojej orientacji pierwszy raz powiedziała w 2022 w rozmowie z magazynem "Pani".

Od tamtej pory rzadko opowiadała o swoim życiu prywatnym. Przez pewien czas była związana z reżyserką Zuzą Grajcewicz. Panie unikały medialnego szumu, a o tym, że nie są już razem Justyna Wasilewska przekazała... dwa lata po rozstaniu.

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Justyna Wasilewska o społeczności LGBT+ w Polsce

W drugiej połowie września na instagramowym profilu aktorki pojawił się filmik złożony ze zdjęć i nagrań Wasilewskiej i jej partnerki. Wybranką aktorki jest koleżanka po fachu Greta Burzyńska, którą widzowie mogą znać m.in. z "Na Wspólnej", "Klanu" czy "Klary". Pod nagraniem zakochana aktorka zamieściła wymowny podpis: "propaganda miłości".

Nagranie wywołało w sieci spore zamieszanie. Wyznanie aktorki spotkało się głównie z pozytywnym odzewem. Pod wpisem zaroiło się od słów wsparcia od wielu gwiazd show-biznesu.

Justyna Wasilewska jest jedną z gwiazd serialu "Wśród nocnej ciszy" w reżyserii Jana Holoubka. Podczas premiery w rozmowie z Plejadą został poruszony temat jej głośnego wpisu.

Żyjemy w takim kraju, w którym coś, co powinno być absolutną normą, nią nie jest. Opublikowanie zdjęć ze swoją dziewczyną na Instagramie nagle staje się sensacją. I my wiedziałyśmy, że tak będzie, a bardzo chciałybyśmy, żeby po prostu tak nie było. Żeby to było absolutnie normalne. Żeby osoby LGBT+ mogły po prostu żyć w tym kraju tak jak każdy inny obywatel. Nie mamy tych samych praw. Stoimy tutaj na tym samym dywanie, ale pani ma inne prawa niż ja w tym kraju - tłumaczyła swoją decyzję aktorka.

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