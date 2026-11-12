Zwyciężczyni "Tańca z Gwiazdami" usłyszała zarzuty! Aneta P. nie przyznaje się do winy

Adrian Rybak
Adrian Rybak
2026-11-12 14:51

Tancerka, która wygrała trzecią edycję "Tańca z Gwiazdami" jako partnerka Rafała Mroczka, ma poważne problemy z prawem. Kobieta usłyszała zarzuty związane z dużym zadłużeniem. Aneta P. ma być winna 190 tys. zł. Co ważne, nie przyznała się do winy.

Nieudany biznes Anety P.

Aneta P. podbijała serca widzów w "Tańcu z Gwiazdami". Jako partnerka Rafała Mroczka zdobyła Kryształową Kulę w trzeciej edycji show. Od wielu lat jest jednak nieobecna w telewizji. Przez jakiś czas prowadziła biznes, przez który teraz ma problemy z prawem. W 2021 roku założyła studio tańca z Karoliną Wawrzyniak, żoną piłkarza Jakuba Wawrzyniaka. Para twierdzi, że powierzyła Anecie P. 190 tys. zł na rozwój firmy, ale studio upadło, a pieniądze zniknęły. Sprawa trafiła do sądu i Wawrzyniakowie ją wygrali. Aneta P. musi zwrócić im całą kwotę. To jednak nie koniec jej problemów.

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Aneta P. z nowymi zarzutami

Według informacji przekazanych przez Wyborczą.pl, Aneta P. dostała kolejne zarzuty prokuratorskie. Tym razem jest oskarżana o oszustwo i przywłaszczenie. Szczegóły nie są jednak znane. Rzecznik prasowy gdańskiej prokuratury okręgowej przekazał jednak kilka informacji.

W sprawie uzyskano opinię biegłego z zakresu rachunkowości pozwalającą na wykonywanie dalszych czynności w sprawie. Obecnie prokurator zaplanował dalsze czynności procesowe w tej sprawie. Jednakże mając na uwadze dobro prowadzonego postępowania, na obecnym jego etapie nie możemy udzielić więcej informacji dotyczących tej sprawy – mówi prokurator Mariusz Duszyński.

Aneta P. nie przyznaje się do winy

Wiadomo już, że oskarżona konsekwentnie nie przyznaje się do żadnego z przedstawionych jej zarzutów. Jej obrońcy podjęli już działania prawne w związku z pierwszą sprawą, w której zapadł niekorzystny dla niej wyrok, składając apelację. W związku z kolejnymi oskarżeniami jej prawnicy będą musieli ponownie stanąć do walki na sali sądowej i przygotować odpowiednią linię obrony. Jak informuje Wyborcza.pl, kobieta nie zamierza składać zeznań.

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Aneta P. z Tańca z Gwiazdami usłyszała zarzuty
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