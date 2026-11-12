Małgorzata Potocka ma szansę na Oscara. Film z jej udziałem wszedł do wyścigu o nominację

Produkcja zatytułowana "Bliss" przedstawia kameralną i niezwykle wzruszającą historię skupioną wokół potęgi ludzkiej pamięci oraz relacji rodzinnych. Na pierwszym planie obserwujemy losy matki oraz córki, w które wcieliły się odpowiednio Małgorzata Potocka i Amy Hargreaves. Kobiety próbują na nowo poukładać wzajemne stosunki, lecz ich starania utrudnia postępująca choroba starszej z nich, gdyż Alzheimer systematycznie odbiera jej świadomość i wspomnienia. "Grana przeze mnie bohaterka ma 85 lat, pamięta Powstanie Warszawskie i dostaje Alzheimera. To jest niesamowicie wzruszający film. Moja bohaterka natomiast traci kontakt z rzeczywistością, traci kontakt z codziennością i na koniec nie poznaje już swojej córki" - wytłumaczyła Małgorzata Potocka w wywiadzie dla "Super Expressu".

Film "Bliss" z Małgorzatą Potocką walczy o nominację do Oscara

Film "Bliss", za którego reżyserię odpowiada Paulina Jaśkiewicz, a za scenariusz Emily Bernard, miał swoją premierę w grudniu w Nowym Jorku, gdzie spotkał się z ogromnym zachwytem widzów. "Wszyscy do mnie podchodzili i mówili: »Musisz to wysłać do Hollywood, musisz to wszystkim pokazać, wszystkim agentom na świecie«, więc cieszyłam się ogromnie" - wspomina Małgorzata Potocka. Entuzjastyczne reakcje szybko przełożyły się na konkretne działania, gdyż film "Bliss" oficjalnie przystąpił do rywalizacji o najważniejszą nagrodę w świecie kina.

Nasz amerykański film krótkometrażowy "Bliss" w reżyserii Pauliny Jaśkiewicz staje do walki o nominację do Oscara. Sama możliwość znalezienia się w tym wyścigu to już ogromny sukces i wielka satysfakcja. Zagranie 85-letniej bohaterki zmagającej się z Alzheimerem u boku wspaniałej Amy Hargreaves to jedno z najbardziej niezwykłych wyzwań w moim życiu. Trzymajcie mocno kciuki za naszą ekipę - przekazała Małgorzata Potocka za pośrednictwem swojego profilu na Instagramie.

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Małgorzata Potocka o kulisach trzygodzinnej charakteryzacji do roli w "Bliss"

W filmie "Bliss" Małgorzata Potocka kreuje postać o wiele starszą niż jest w rzeczywistości, dlatego aktorka musiała spędzić mnóstwo czasu na fotelu w pracowni charakteryzatorskiej. "Charakteryzatorka postarzała mnie około trzech godzin, nakładając kolejne warstwy różnych preparatów na moją twarz. Preparatów, które powodowały, że mimika twarzy się ruszała, zmieniała, była żywa" - zdradza artystka.

W tym momencie nie ma jeszcze oficjalnych informacji na temat tego, kiedy dokładnie film „Bliss” pojawi się w polskiej dystrybucji.

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