76-letni Marek Kondrat zachwyca się młodą żoną i późnym ojcostwem. "Jestem bardzo młodym ojcem"

Aleksandra Kalita
Aleksandra Kalita
2026-11-12 13:18

Dzięki "Lalce" Marek Kondrat wrócił do show-biznesu. Na premierze pojawił się u boku sporo młodszej żony, a w najnowszym wywiadzie opowiedział m.in. o ukochanej córce. Niedawno skończył 76 lat, ale czuje się bardzo młodym ojcem!

Marek Kondrat o późnym ojcostwie. "Jestem bardzo młodym ojcem"

Marek Kondrat jest jednym z najbardziej cenionych aktorów w historii polskiego kina. W 2007 roku niespodziewanie postanowił przejść na aktorską emeryturę! Skupił się na rozwoju swojego biznesu winiarskiego oraz rodzinie.

W tym roku po prawie dwudziestoletniej przerwie Marek Kondrat wrócił do aktorstwa. Wszystko za sprawą filmowej adaptacji "Lalki", w której wcielił się w Ignacego Rzeckiego. Przy okazji premiery filmu aktor ponownie zawitał na salony i to u boku żony.

O drugim małżeństwie Kondrata było bardzo głośno. Kondrat związał się bowiem z młodszą aż o 38 lat Antoniną Turnau. Co więcej, ukochana aktora jest córką jego długoletniego przyjaciela - Grzegorza Turnaua. Para nie przejmowała się złośliwymi komentarzami i skupiła na swoim związku. W 2018 roku powitali na świecie córkę Helenę.

Niedawno w rozmowie z Moniką Olejnik opowiedział o swojej zawodowej przeszłości oraz życiu prywatnym. Poruszył również temat późnego ojcostwa. Marek Kondrat, który w październiku obchodził 76 urodziny stwierdził, że jest... młodym ojcem.

Jestem bardzo młodym ojcem – ośmioletnim. […] Mnie życie dopinguje, nie tylko przez ten fakt – on jest następstwem moich intuicyjnych odruchów, że nie trzeba walczyć z przeznaczeniem. Miłość jest decydująca w moim życiu - tłumaczył aktor.

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Marek Kondrat ma dorosłych synów i 8-letnią córkę!

Przez kilka lat małżonkowie mieszkali w słonecznej Hiszpanii. Dwa lata temu przez wzgląd na córkę postanowili wrócić do ojczyzny i zamieszkali w Krakowie.

Marek Kondrat ma dwóch dorosłych już synów z pierwszego małżeństwa z Iloną Gagajek. Mikołaj ma już 52 lat, a Wojciech - 46. Starszy z synów zarządza firmą winiarską, a młodszy jest skrzypkiem.

Rozmawiając z Moniką Olejnik przyznał, że dziś zupełnie inaczej podchodzi do ojcostwa. Mniej jest w nim strachu. Gdy po raz pierwszy został ojcem, miał zaledwie 24 lata.

Budziło się moje życie, które nie wydawało mi się tak strasznie odległe od nich. […] Dzisiaj przede wszystkim ubywa strachu. Lęku o to coś, że to, czy da radę, czy nie.

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Marek Kondrat w garniturze i muszce stoi obok żony Antoniny Turnau. O ich życiu i dziecku przeczytasz na SE.
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