Kuba Badach w osłupieniu po występie 17-latki. "Ja w wieku 50 lat tyle nie wiem"

Koszmar trenerów i łzy uczestników. Znamy finalistów!

Za nami etap „Nokautów”, który dla wielu uczestników okazał się końcem przygody z programem. Trenerzy stanęli przed niezwykle trudnymi wyborami, a emocje na scenie sięgały zenitu. Nie brakowało zaskakujących decyzji, gorzkich pożegnań i słów, które na długo zapadną w pamięć. Kuba Badach bez ogródek przyznał, co czuł, podejmując kluczowe decyzje.

– Dla dziewczyn zaczynają się emocje, a dla mnie koszmar. Ale byłem na to przygotowany – przecież wiemy w co się bawimy i w co gramy – powiedział trener.

"The Voice of Poland": Badacha aż wcisnęło w fotel!

Kuba Badach pod wrażeniem 17-latki. "Nie wiem tyle o śpiewaniu"

W drużynie Kuby Badacha walka była wyjątkowo zacięta. Trenera zachwyciła Dominika Siwek, która zaśpiewała utwór Sylwii Grzeszczak „Bezdroża”.

– Ty dzisiaj zaskoczyłaś mnie ogromnie, bo tą krótką wersją utworu tak pięknie budowałaś. Pokazałaś, że jesteś wokalistką, która, jak będzie trzeba to pobiegnie boso po gorącej lawie i nie uroni łzy – komplementował Badach, sadzając ją na krześle kosztem Oliwii Panaś.

Prawdziwą furorę zrobiła jednak Kinga Wylęgły z piosenką „Un-Break My Heart” Toni Braxton. Jej występ wprawił trenera w osłupienie.

– Ja chyba w wieku 50 lat nie wiem tyle o śpiewaniu, ile Ty wiesz w wieku lat 17 – przyznał, zwracając się do młodej wokalistki.

Zdecydował, że Kinga zajmie miejsce Julii Szarek. Ostatnią przepustkę do odcinków na żywo zdobyła Sandra Rusin, która przekonała do siebie Kubę wykonaniem piosenki „Lost” Anouk. Trener docenił jej „naturalny kompresor w głosie” i pożegnał się z Gosią Stępień.

Do etapu odcinków na żywo z drużyny Kuby Badacha awansowały: Karolina Łopuch, Dominika Siwek, Kinga Wylęgły i Sandra Rusin.

Michał Szpak był bezwzględny. "Odrobiłeś lekcje po 1000 kroć"

Równie gorąco było w ekipie Michała Szpaka. Trener szukał artystów z wyjątkową energią i nie wahał się podejmować trudnych decyzji. Po występie Igi Posty, która zaśpiewała „Laura” z repertuaru Bat For Lashes, nie miał żadnych wątpliwości.

– Ty po prostu masz w sobie światło. Jest to niezwykła magia. Absolutnie zostajesz, bo nie ma innej możliwości – ogłosił, eliminując z programu Stasia Szewielińskiego.

Chwilę później Michał musiał rozstrzygnąć pojedynek między Beniaminem Nowakowskim a Karoliną Jarzyńską. Jego werdykt był bardzo bezpośredni.

– Jeśli ja mam być szczery – to wydaje mi się, że Karolina była bardziej poza rytmem i poza time’em w swoich kwestiach refrenowych niż Benek. Więc uważam, że – Benek zajmij miejsce Karoliny – stwierdził.

Na koniec pochwalił Kubę Adamusa za ogromny postęp.

– Ty odrobiłeś lekcje, którą dostałeś po 1000 kroć. Pewność siebie, z którą wszedłeś na scenę dzisiaj utwierdziła mnie w tym, że Ty wiesz po co tutaj przyszedłeś. To, że zostajesz w tym programie jest oczywiste – powiedział, dając mu miejsce Poli Deptuły.

Ostatecznie w drużynie Michała Szpaka w odcinkach na żywo zobaczymy: Amelię Mitoraj, Igę Postę, Beniamina Nowakowskiego i Kubę Adamusa.

Zaskakująca decyzja Edyty Bartosiewicz. "Wybacz mi, ale nie wymienię nikogo"

W teamie Edyty Bartosiewicz doszło do bezprecedensowej sytuacji. Po występie Kamili Kocoń, która wykonała piosenkę „Zabierz tę miłość”, trenerka zdobyła się na szczere wyznanie.

– Szczerze mówiąc nie zrobiło to na mnie jakiegoś piorunującego wrażenia. Ja jestem zdania, że Twoje możliwości, Kamila, są przeogromne, ale to, czego ja szukam – to szukam „tego czegoś” – wyjaśniła.

Następnie podjęła decyzję, która zaskoczyła wszystkich.

– Wybacz mi, Kamila, ale nie wymienię nikogo z tych krzeseł – powiedziała, co oznaczało, że uczestniczka odpadła z programu.

Wcześniej miejsce na gorącym krześle dla Amelii Wróblewskiej zwolnił Alex Opolski. Edyta była pod wrażeniem jej autentyczności i barwy głosu. Z kolei Jarosław Weber swoim wykonaniem „Please Forgive Me” poruszył trenerkę, która doceniła jego powrót na scenę po latach.

– Jesteś bardzo skromnym, pełnym pokory człowiekiem i faktycznie jesteś naprawdę ogromną postacią dla mnie. Mówię Ci to z całego serca – przyznała, eliminując Marysię Majewską.

Do kolejnego etapu z drużyny Edyty Bartosiewicz przeszli: Paulina Matyska, Roksana Walczak, Amelia Wróblewska i Jarosław Weber.

Baron i Tomson kierowali się intuicją. "To był Twój najsłabszy występ"

Baron i Tomson również nie mieli łatwego zadania. Po występie Asi AZZJI Mądry z utworem „Seven Nation Army” Baron żartobliwie stwierdził:.

– Pięknie pokazujesz nam kolejne swoje wady. I to na pewno zasługuje na to, żeby móc rozważyć Twoje zasiadanie na jednym z tych foteli

Ostatecznie Asia zajęła miejsce Kuby Reymana. Duet trenerski nie miał za to żadnych wątpliwości co do Anny Nguyen

– Ania zostaje w odcinkach na żywo na 100 procent – ogłosił Baron po jej występie

Z programem pożegnała się wtedy Tosia Biały. Największe emocje towarzyszyły jednak decyzji dotyczącej Zosi Kosińskiej. Choć jej wykonanie piosenki Lady Gagi wzruszyło Barona, obaj trenerzy byli zgodni, że nie był to jej najlepszy pokaz

– To był Twój najsłabszy występ pośród tych, które były tutaj prezentowane – usłyszała uczestniczka. Mimo to Baron i Tomson postanowili dać jej szansę. – Jesteśmy rozdarci, ale do brzegu. Zosia, zostajesz w naszej drużynie. Jedyne co nam pozostaje to kierować się intuicją – podsumowali, eliminując Ulę Kozielską.

Skład drużyny Barona i Tomsona w odcinkach na żywo to: Kacper Bator, Asia AZZJA Mądry, Anna Nguyen i Zosia Kosińska.

88