„The Voice of Poland 2026”- kto wystąpi w odcinkach na żywo? Oto pełne składy drużyn

„The Voice of Poland 2026” i uczestnicy odcinków na żywo. Kto przeszedł dalej?

Siedemnasta odsłona muzycznego widowiska „The Voice of Poland” wchodzi w fazę koncertów na żywo, co gwarantuje odbiorcom ogromną dawkę niezapomnianych wrażeń. Chociaż w szranki o miano najlepszego głosu w naszym kraju stanęło mnóstwo uzdolnionych śpiewaków, ostateczny triumfator może być wyłącznie jeden. Przez minione tygodnie jurorzy, w składzie Michał Szpak, Edyta Bartosiewicz, Kuba Badach oraz duet Tomson i Baron, szukali w całej Polsce wybitnych jednostek, by stworzyć z nich swoje zespoły. Dalsze uczestnictwo w tym formacie generuje jednak coraz silniejszy stres, a bezwzględne reguły konkursu nie wybaczają żadnych potknięć. Po zakończeniu zmagań w Bitwach oraz Nokautach, które w obecnej serii zrealizowano według odświeżonych zasad, w walce o końcowy sukces pozostało zaledwie szesnastu wykonawców, czyli po czterech reprezentantów z każdej ekipy. Którym artystom udało się zdobyć przepustkę do występów na żywo, zyskując tym samym szansę na zgarnięcie głównego trofeum i start wielkiej, ogólnokrajowej kariery? Zobaczcie listę szczęśliwców, którzy przeszli do następnej rundy 17. sezonu „The Voice of Poland”.

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Drużyna Michała Szpaka w „The Voice of Poland 2026”

Wokaliści, którzy powalczą o zwycięstwo pod skrzydłami trenera Michała Szpaka w odcinkach na żywo, to Iga Posta, Amelia Mitoraj, Beniamin Nowakowski oraz Kuba Adamus.

Drużyna Edyty Bartosiewicz w „The Voice of Poland 2026”

W zespole prowadzonym przez debiutującą w roli trenerki Edytę Bartosiewicz o główną nagrodę zawalczą Pamela Matyska, Roksana Walczak, Amelia Wróblewska i Jarosław Weber.

Drużyna Tomsona i Barona w „The Voice of Poland 2026”

Skład ekipy skompletowanej przez doświadczony duet trenerski Tomsona i Barona zasilili Kacper Bator, Asia AZZJA Mądry, Anna Nguyen oraz Zosia Kosińska.

Drużyna Kuby Badacha w „The Voice of Poland 2026”

Czteroosobową grupę reprezentującą w kolejnym etapie drużynę trenera Kuby Badacha tworzą Karolina Łopuch, Dominika Siwek, Kinga Wylęgły i Sandra Rusin.

Kiedy oglądać „The Voice of Poland 2026”? Dni i godziny emisji

Telewizyjna premiera 17. odsłony programu „The Voice of Poland” odbyła się 12 września 2026 roku. Podobnie jak miało to miejsce w przypadku wcześniejszych sezonów, nowe odcinki są emitowane w każdą sobotę na antenie stacji TVP2. Muzyczne zmagania rozpoczynają się punktualnie o godzinie 20:30, a pierwsza odsłona wieczoru dobiega końca tuż przed 22:00. Dalszy ciąg rywalizacji startuje już o godzinie 22:05 i zatrzymuje widzów przed ekranami aż do 23:35.

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