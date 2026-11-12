„The Voice of Poland 2026”- kto wystąpi w odcinkach na żywo? Oto pełne składy drużyn

Adrian Rybak
Adrian Rybak
2026-11-12 8:56

Rywalizacja w programie „The Voice of Poland” osiągnęła właśnie swój kulminacyjny moment. Widzowie mają już za sobą emocjonujące Przesłuchania w ciemno, a także etapy Bitew oraz Nokautów. Teraz przed wokalistami najtrudniejsze zadanie, czyli występy na żywo, które zadecydują o ich dalszym losie w muzycznym show. Sprawdź, którzy uczestnicy wywalczyli awans do odcinków typu Live.

„The Voice of Poland 2026” i uczestnicy odcinków na żywo. Kto przeszedł dalej?

Siedemnasta odsłona muzycznego widowiska „The Voice of Poland” wchodzi w fazę koncertów na żywo, co gwarantuje odbiorcom ogromną dawkę niezapomnianych wrażeń. Chociaż w szranki o miano najlepszego głosu w naszym kraju stanęło mnóstwo uzdolnionych śpiewaków, ostateczny triumfator może być wyłącznie jeden. Przez minione tygodnie jurorzy, w składzie Michał Szpak, Edyta Bartosiewicz, Kuba Badach oraz duet Tomson i Baron, szukali w całej Polsce wybitnych jednostek, by stworzyć z nich swoje zespoły. Dalsze uczestnictwo w tym formacie generuje jednak coraz silniejszy stres, a bezwzględne reguły konkursu nie wybaczają żadnych potknięć. Po zakończeniu zmagań w Bitwach oraz Nokautach, które w obecnej serii zrealizowano według odświeżonych zasad, w walce o końcowy sukces pozostało zaledwie szesnastu wykonawców, czyli po czterech reprezentantów z każdej ekipy. Którym artystom udało się zdobyć przepustkę do występów na żywo, zyskując tym samym szansę na zgarnięcie głównego trofeum i start wielkiej, ogólnokrajowej kariery? Zobaczcie listę szczęśliwców, którzy przeszli do następnej rundy 17. sezonu „The Voice of Poland”.

ZOBACZ TAKŻE: Kuba Badach zachwycony 17-latką w "The Voice of Poland". Doszło do spięcia ze Szpakiem

Drużyna Michała Szpaka w „The Voice of Poland 2026”

Wokaliści, którzy powalczą o zwycięstwo pod skrzydłami trenera Michała Szpaka w odcinkach na żywo, to Iga Posta, Amelia Mitoraj, Beniamin Nowakowski oraz Kuba Adamus.

Drużyna Edyty Bartosiewicz w „The Voice of Poland 2026”

W zespole prowadzonym przez debiutującą w roli trenerki Edytę Bartosiewicz o główną nagrodę zawalczą Pamela Matyska, Roksana Walczak, Amelia Wróblewska i Jarosław Weber.

Drużyna Tomsona i Barona w „The Voice of Poland 2026”

Skład ekipy skompletowanej przez doświadczony duet trenerski Tomsona i Barona zasilili Kacper Bator, Asia AZZJA Mądry, Anna Nguyen oraz Zosia Kosińska.

Drużyna Kuby Badacha w „The Voice of Poland 2026”

Czteroosobową grupę reprezentującą w kolejnym etapie drużynę trenera Kuby Badacha tworzą Karolina Łopuch, Dominika Siwek, Kinga Wylęgły i Sandra Rusin.

Kiedy oglądać „The Voice of Poland 2026”? Dni i godziny emisji

Telewizyjna premiera 17. odsłony programu „The Voice of Poland” odbyła się 12 września 2026 roku. Podobnie jak miało to miejsce w przypadku wcześniejszych sezonów, nowe odcinki są emitowane w każdą sobotę na antenie stacji TVP2. Muzyczne zmagania rozpoczynają się punktualnie o godzinie 20:30, a pierwsza odsłona wieczoru dobiega końca tuż przed 22:00. Dalszy ciąg rywalizacji startuje już o godzinie 22:05 i zatrzymuje widzów przed ekranami aż do 23:35.

"The Voice of Poland": Badacha aż wcisnęło w fotel!
Trenerzy The Voice of Poland na czerwonych fotelach przed etapem na żywo. O uczestnikach show przeczytasz na SE.
Galeria zdjęć 19
Drogowskazy
Urodowe trendy z TikToka: dlaczego wybieramy rady influencerów? DROGOWSKAZY
Drogowskazy
Mediateka.pl
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

THE VOICE OF POLAND
TVP

ROLKI